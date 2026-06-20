Европа под вршник: Високите температури го направија животот пекол

Голем топлотен бран што го зафати поголемиот дел од Европа ги вознемири службениците и службите во Франција и Германија и им донесе проблеми на туристите и жителите во Италија, бидејќи температурите се искачија на рекордно високи нивоа.

Францускиот премиер Себастијан Лекорну треба да одржи денес итен состанок откако националната метеоролошка агенција Метео Франс предупреди дека топлотниот бран ќе трае до следната недела, споредувајќи го со топлотните бранови од 2003 и 2019 година.

Температури од 39 до 40 степени Целзиусови се прогнозираат од југозапад до парискиот регион до недела, а во некои области ќе се искачат до 41°C.

Се очекува температурите да достигнат врв во понеделник и би можеле да се изедначат со историските максимуми.

Предупредувања за топлина се издадени и во Германија за речиси целата земја, со температури близу 38°C. Метеоролошката служба DWD предупреди дека комбинацијата од топлина и влажност може да предизвика силни грмотевици.

Спасение во римски храм

Од другата страна на Алпите, температурите што би можеле да достигнат 36 или 37°C го нарушија секојдневниот живот во Италија и го уништија престојот на многу посетители во земјата.

Туристите чекаа на жешкото сонце пред Колосеумот, што се покажа како тест за издржливост во римската жештина. Некои бараа спас во постудените подземни простори под остатоците од Храмот на Клавдиј.

Во Болоња, град на север и еден од најжешките на Апенинскиот полуостров, луѓето прскаа вода по лицата кај централната фонтана Нептун од 16 век и се засолнуваа во сенката на тремовите. Полјаците во Варшава бараа спас од жештината на популарните места покрај реката Висла.

Растечки економски данок

Научниците велат дека климатските промени ги прават топлотните бранови почести и поинтензивни низ Европа, зголемувајќи го ризикот од здравствени шокови и економски нарушувања во текот на летните месеци.

Властите во Париз презедоа мерки за ублажување на влијанието врз жителите, а новиот градоначалник Емануел Грегоар нареди парковите да не се затвораат.

Економското влијание на екстремната жештина е исто така сè позначајно. Гувернерот на Француската национална банка, Емануел Мулен, предупреди на нивните краткорочни ефекти, наведувајќи ја намалената продуктивност и зголемената потрошувачка на енергија, додавајќи дека топлотните бранови ќе влијаат врз економската активност на среден рок.

Во Македонија температурите се исто така високи. За овој викенд метеролозите најавија дека тие ќе достигнат 40 степени, а од понеделник следува период на променливо облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, пообилни во вторник и среда (наместа над 15 l/m²).