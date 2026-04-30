Европа не знае колку гориво има

БРИСЕЛ — Додека авиокомпаниите ги приземјуваат авионите, а службениците ги повикуваат граѓаните да го намалат патувањето до работа, напорите на Европа да спречи недостиг предизвикан од војната во Иран наидуваат на неочекуван проблем: Никој не знае колку гориво всушност има континентот.

Трката доаѓа во време кога војната во Иран ја зголемува сметката за фосилни горива во Европа и се заканува да ги задуши залихите што се движат низ Ормутскиот теснец, клучна артерија за нафта и гас. Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, изјави во средата дека конфликтот ја чини ЕУ речиси 500 милиони евра дневно во повисоки трошоци за енергија, а претседателот на САД, Доналд Трамп, им нареди на своите помошници да се подготват за продолжена блокада на Иран што би можела дополнително да ги наруши глобалните енергетски пазари.

„Во Европа, имаме видливост и обврски во мај и јуни… што ќе се случи потоа е тешко да се предвиди“, рече Тобијас Мајер, извршен директор на DHL Group, за време на прес-појадок. „Постојат стратешки резерви, но нема многу видливост за тоа колку е извлечено“.

Властите на ЕУ не се целосно во темнина. Информациите за резервите на нафта и гас што ги поседуваат владите се генерално транспарентни и ажурирани, додека националните претставници одржуваат редовни состаноци за споделување информации, а компаниите повремено даваат информации за сопствените залихи.

Но, и покрај тоа, претставниците што сакаат да знаат кога славините може да се исушат имаат малкумина да слушаат – слепа точка што ризикува да ги остави неспособни да идентификуваат недостиг или принудени да донесуваат итни одлуки врз основа на делумни информации.

На самит на високо ниво минатиот месец, министрите од Белгија, Холандија и Шпанија го насочија вниманието кон овие празнини во знаењето, повикувајќи ја ЕУ да координира поголемо следење и анализа во реално време, особено околу рафинираните производи. Делегатот на Грција отиде дотаму што побара од Комисијата да воспостави канал WhatsApp или Signal помеѓу земјите-членки и извршната власт на ЕУ.

„Имаме многу ограничено познавање на пазарот и податоци за гасот и нафтата“, рече еден висок функционер на европското министерство за енергетика. „Нашето знаење за тоа што се пушта во промет, се повлекува и се испраќа по различни правци… секако постои недостаток на следење на пазарот.“

Кога станува збор за рафинирани горива како дизел и гориво за авиони, сликата е особено матна. ЕУ првенствено се потпира на својата официјална статистичка служба Евростат и координативни состаноци со земјите-членки за да ги процени нивоата на снабдување. Но, повеќето залихи се наоѓаат надвор од видното поле во расфрлани комерцијални залихи што опфаќаат различни сектори, при што фирмите не се подготвени да откријат чувствителни деловни податоци што не се законски обврзани да ги пријават. Дури и податоците обезбедени од Меѓународната агенција за енергија – која го координираше историското ослободување на 400 милиони барели нафта минатиот месец – се нужно ограничени поради оваа причина, рече функционер на Комисијата.

„Во идеален свет, би имале пристап до совршени информации“, додаде функционерот на Комисијата. „Но, на крајот, тоа е толку добро колку што се добри информациите што ни се дадени. И ги слушнав колегите како ја изразуваат истата загриженост – се надеваме дека имаме точни информации.“

Откако започна војната, министрите за енергија ја повикаа Европската комисија, извршната власт на ЕУ, да ја зајакне способноста на блокот да ги проценува залихите што се чуваат низ целиот континент во подземни објекти, редови резервоари во главните пристаништа, огромни супертанкери што се нишаат покрај европските брегови и депоа на аеродромите и по должината на клучните цевководи.

Самата Комисија ја призна информативната пустина, откривајќи планови за „Опсерваторија за горива“ претходно овој месец, која би „следела производство, увоз, извоз и нивоа на залихи на горива за транспорт во ЕУ“ – слично како многу посеопфатната Администрација за енергетски информации на САД.

„Секако дека сакаме да имаме подобар преглед на состојбата со горивата низ цела ЕУ“, изјави портпаролката на Комисијата, Ана-Каиса Итконен, за Политико. „Работиме на тоа, но [прерано е] сега да се каже како ќе функционира“.

Гасот е најлесен за следење, иако несовршен. Правилата наметнати по недостатоците предизвикани од целосната инвазија на Украина од страна на Русија во 2022 година бараат од земјите од ЕУ да ги пополнат нивоата на складирање до 90 проценти од националниот капацитет до зима секоја година. Тоа значи дека ЕУ е многу посвесна за тоа колку природен гас има во секој момент – дури и ако продолжува да има мала видливост во одливот, приливот и прекуграничната трговија.

Евростат, исто така, ги следи нафтените производи низ цела Европа – но ги ажурира ретко и спорадично. Неговиот последен разумно сеопфатен збир на податоци е од јануари, според Ана Марија Јалер-Макаревич, аналитичарка во Институтот за енергетска економија и финансиска анализа.Во тоа време, повеќето земји на ЕУ – со исклучок на Латвија, Ирска и Кипар – ги исполнија барањата на блокот за чување најмалку 90-дневни залихи на нафта и нафтени деривати, според податоците собрани од Јалер-Макаревич. Резервите се состоеја главно од сурова нафта, дизел и суровини, со ограничен бензин и гориво за авиони.

Што се случи оттогаш? „Доста е тешко да се добие ажуриран преглед“, рече втор висок функционер на европското Министерство за енергетика. „Знаеме што треба да имаат на залиха. Но, она што го имаат во секој даден момент е нешто што навистина не можеме да го знаеме“.

Уште потешко е да се следат рафинирани производи како дизел, бензин и гориво за авиони.

„Компаниите во приватна сопственост не сакаа да споделуваат информации“, рече отворено трет висок функционер на европското Министерство за енергетика.

„За жал, ова се информации што [членовите] нема да ги споделат со мене“, рече Ален Матурен, директор во лобито за горива FuelsEurope, нагласувајќи дека неговото здружение нема да ги побара, со оглед на тоа што тоа би можело да ги прекрши правилата за конкуренција на ЕУ.

Но, и покрај длабоките празнини во податоците, „прерано е да се каже“ дали Комисијата ќе изготви правила за да ги принуди земјите да ја информираат, рече гореспоменатиот функционер на Комисијата.

Залихите на гас во Европа, веќе беа ниски пред нападот врз Иран, во просек под 30 проценти од националниот капацитет благодарение на остриот пад во текот на зимата. Пополнувањето на тие резерви зависи од стимулациите на трговците, кои генерално претпочитаат да пумпаат гас во складишта во лето кога цените паѓаат, а да продаваат во зима кога цените растат. Но, војната со Иран ризикува да ја преврти таа динамика, а напорите на ЕУ за решавање на проблемот наидоа на мешан прием.

Пренасочувањето на глобалните енергетски пазари што следеше по блокадата на Ормуз ризикува дополнително да ја зголеми таа динамика. Танкерите повеќе не се пренасочуваат кон Азија од Европа, туку едноставно патуваат таму директно од Западна Африка и САД, рече Чарлс Костерус, аналитичар за природен гас во фирмата за истражување на пазарот Kpler.

Испораките се „сè уште во рамките на петгодишниот просек“, изјави тој. „Само што тие не добиваат толку колку што би можеле да добијат, со оглед на целиот дополнителен капацитет на САД што се активира“.

Залихите на сурова нафта може да се следат и во речиси реално време. Kpler, кој доставува податоци до IEA, ја проценува полноста на резервоарите за складирање со лебдечки покрив со мерење на висината на покривот на секој резервоар, што се добива со гледање на меѓусебното дејство на сенките во сателитските снимки, рече Хомајун Фалакшахи, аналитичар за сурова нафта во истражувачката фирма. Иако складиштата во Кина и некои подземни резерви во Европа не можат да се следат на овој начин, Kpler е во можност да фати околу 90 проценти од 6 милијарди барели глобален капацитет користејќи го овој метод, рече тој.

Најновиот извештај на IEA детално наведува дека европските залихи веќе биле ниски во февруари во споредба со претходната година, но вклучува ограничени податоци за март. Министерствата за енергетика наводно ги ажурирале властите на ЕУ за сопствените залихи минатата недела, но деталите не беа објавени. Некои земји веќе објавуваат залихи на нафта како дел од историско, мултинационално објавување на барели.

Следењето на залихите на гориво за авиони – кои се чуваат првенствено во резервоари со фиксен покрив – е „многу потешко“, рече Фалакшахи. Податоците за горивото се извлекуваат главно од доброволни објавувања од компаниите, а недостатокот на транспарентност е во согласност со тековните несогласувања околу тоа колку гориво ѝ останало на Европа.

Други производи како нафта – клучна суровина за пластични производи – се полесни за следење. Дневните истражувања за складирање на нафта во Северна Европа од страна на фирма наречена Insights Global даваат добра претстава за достапните залихи, според Киран Тајлер, водечки аналитичар за петрохемикалии во Kpler.

Податоците сугерираат дека додека некои европски залихи на нафта се пренасочуваат кон Азија – заедно со други производи – европската петрохемиска индустрија всушност има корист од затворањето на Хормуз. Сепак, тоа важи само за флексибилни постројки кои можат да ја променат својата суровина од нафта во етан и пропан.

„Всушност, загубата на [петрохемикалии] од Блискиот Исток и Азија значи дека европските фабрики во моментов уживаат во зголемување на бруто маржите“, изјави Тајлер за Политико.

Иако се споделуваат исклучиво на доброволна основа, податоците се корисни, додаде Тајлер.

„Мора да се земе со резерва“, објасни тој. „Дали би ги ставил моите животни заштеди на она што го пријавуваат? Не. Но, дали е точно во насока? Да.“ (Политико)