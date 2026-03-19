Еве кој игра во четвртфиналето на Лигата на Европа

Познати се четвртфиналистите на УЕФА Лигата на Европа по завршувањето на реваншот од осминафиналето, а сега официјално е јасно како изгледа патот до финалето. УЕФА потврди дека четвртфиналето ќе се игра на 9 и 16 април 2026 година, а големото финале е закажано за мај.

Двојки за четвртфиналето

Брага – Реал Бетис

Фрајбург – Селта Виго

Порто – Нотингем Форест

Астон Вила – Болоња

Бетис стигна до четвртфиналето со убедлив пресврт против Панатинаикос откако го доби реваншот со 4-0, Порто го победи Штутгарт со 2-0 и се пласираше понатаму со вкупен резултат 4-1, додека Астон Вила го потврди својот пласман со победа од 2-0 над Лил и ја обезбеди победата со вкупен резултат 3-0.

Нотингем Форест го обезбеди своето место во последните осмина по изведувањето на пенали против Митјиланд, додека Селта се пласираше понатаму со победа од 2-0 над Лион. Болоња, пак, се пласираше во последните осум екипи по победата од 4-3 над Рома во реваншот, со што се комплетираше последниот четвртфинален натпревар.

Кога е финалето?

Финалето на Лигата на Европа ќе се игра на 20 мај 2026 година во Истанбул, како што УЕФА објави во својот официјален календар на натпревари. Полуфиналето е закажано за 30 април и 7 мај 2026 година, додека четвртфиналето е закажано за 9 и 16 април.

Актуелен шампион на Лигата на Европа е Тотенхем, кој го освои трофејот минатата сезона со победа од 1-0 над Манчестер Јунајтед во финалето, со што заврши успешната европска кампања. Лигата на Европа сега влегува во својот највозбудлив дел од сезоната. Сите четвртфинални двојки се познати, датумите се потврдени и борбата за место во финалето во Истанбул сега може да започне.