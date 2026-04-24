Киргистан стана првата поранешна советска република што е предмет на европски санкции поради помагање на Русија. Како дел од 20. пакет санкции, кој ЕУ го одобри во четвртокот, алатката против заобиколување, воведена од Брисел минатата година, беше активирана против Киргистан.

Според документите на Европската комисија, извозот на европски машински алатки за компјутерска нумеричка контрола (CNC), како и телекомуникациска опрема, вклучувајќи рутери и опрема за префрлување, сега е целосно забранет во Киргистан.

Одлуката е донесена поради „високиот ризик од повторен извоз на овие производи во Русија“, нагласи ЕК во соопштението, додавајќи дека трговските податоци покажуваат „значително зголемување“ на снабдувањето со стоки со висок приоритет во Русија преку Киргистан.

Членка на Евроазиската економска унија (ЕАЕУ) и воениот блок на Кремљ – ЦСТО, Киргистан стана клучен центар за санкционирани стоки од Европа до Русија по избувнувањето на војната во Украина.

Според Институтот Брукингс, извозот од Естонија во Киргистан скокнал за 10.000%, од Финска за 3.100%, од Полска и Грција за 2.200% и 2.100%, соодветно, а од Норвешка, Велика Британија, Германија и Чешка за повеќе од 1.000%. Во суштина, „Киргистан стана главна дестинација за европскиот извоз што на крајот завршува во Русија“, напиша Институтот Брукингс.

Минатата година, крипто берзата Гринекс, исто така, беше лансирана во Киргистан, а единствената валута за тргување е стабилната валута А7А5, врзана за рубљата. Лансирана од одбранбената компанија Промсвјазбанк и молдавскиот банкар Илја Шор, А7А5 стана алатка за прекугранични плаќања под санкции. До почетокот на 2026 година, нејзиниот промет достигна 100 милијарди долари.

ТенгриКоин, компанија регистрирана во Бишкек која, според европските податоци, се занимава со тргување со стабилни монети, исто така е ставена на црната листа на ЕУ. Санкционирани се и две киргистански банки, Керемет банка и Капитал банка.

Пакетот од 20 санкции, кој ЕУ го подготвува од крајот на минатата година, вклучува и компании од Казахстан, Кина, Белорусија, Турција, Узбекистан и ОАЕ. На црната листа на ЕУ се наоѓаат и 46 танкери од руската „флота во сенка“, 12 руски рафинерии, подружници на „Газпром“ и „Роснефт“ и 20 банки, со кои сите трансакции сега се целосно забранети.