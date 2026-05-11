ЕУ ќе воведува санкции врз израелските доселеници – насилници

БРИСЕЛ — ЕУ е подготвена да одобри санкции против таканаречените насилни израелски доселеници, откако новата влада на Унгарија сигнализираше дека повеќе нема да ја блокира мерката, изјави високиот дипломат Каја Калас пред Советот за надворешни работи во Брисел.

Како што првично беше објавено, се очекува министрите да постигнат политички договор за долго одложуваните санкции, кои поранешниот унгарски премиер Виктор Орбан постојано ги блокираше.Но, сега се чини дека е можен пробив откако Петер Маѓар положи заклетва како премиер на Унгарија минатата сабота. Маѓар сигнализираше дека нема да застане на патот на широко поддржаните пакети санкции.

„Очекувам политички договор за санкциите против насилните доселеници“, рече Калас пред состанокот. „Навистина се надевам дека ќе имаме политички договор во врска со санкциите против насилните доселеници, кој е на маса веќе подолго време.“

„Постојат предлози од земјите-членки“, додаде таа. „Да видиме дали земјите-членки се подготвени да се движат таму.“

Калас призна дека пошироките мерки против Израел сè уште немаат поддршка во рамките на блокот.

„Во моментов, кога го тестиравме ова со амбасадорите, се чини дека немаме потребно мнозинство за да ги донесеме овие мерки“, рече таа, осврнувајќи се на француско-шведскиот предлог насочен кон трговијата со населбите на Западниот Брег. „Но, навистина, што повеќе можеме да направиме?“

Неколку министри кои пристигнаа во Брисел го повторија фрустрацијата на Калас од неможноста на ЕУ да се движи побрзо. Министерот за надворешни работи на Луксембург, Ксавиер Бетел, рече дека „нема мерка што можеме да ја преземеме, едноставно затоа што секогаш има земји кои се двоумат“. Тој додаде: „Некои луѓе ни велат дека историјата значи дека сме вечно должни на Израел, но тоа не го оправдува ова“.

Финската министерка за надворешни работи, Елина Валтонен, рече дека со нетрпение очекува „санкционирање на насилните доселеници на Западниот Брег“, тврдејќи дека случувањата „и во Газа и на Западниот Брег беа доста загрижувачки во последните месеци“.

Холандскиот министер за надворешни работи, Том Берендсен, инсистираше на построги чекори.

„Работиме на целосна забрана за производи од нелегалните населби“, рече тој, додавајќи дека министрите сега ќе тестираат „каде може да имаат мнозинство“ за понатамошни мерки, вклучително и тарифи.