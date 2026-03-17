ЕУ им даде на Украина и Молдавија правни упатства уште за две преговарачки поглавја

ЕУ во вторникот продолжи со чекорите потребни за влез на Украина и Молдавија во блокот и покрај напорите на Унгарија да спречи понатамошно проширување.

На двете потенцијални членки на ЕУ им беа дадени правни упатства што опфаќаат три преговарачки „кластери“ што треба да се завршат пред да се приклучат (упатствата за три други таканаречени кластери беа споделени во декември). Целиот процес вклучува шест кластери, кои се поделени на вкупно 35 поглавја што опфаќаат низа прашања за кои земјите треба да ги достигнат стандардите на ЕУ.

Планот на ЕУ е да им даде на Киев и Кишињев предност во врска со потребната техничка работа иако формалните преговори остануваат во застој поради унгарската блокада. Зборувајќи по работниот појадок со Украина во Брисел, Марилена Рауна, министерката за Европа на Кипар, која го има ротирачкото претседателство со Советот на ЕУ, рече: „Проширувањето не е симболичен гест, туку стратешка инвестиција во мирот и стабилноста на Европа“ и ја пофали „извонредната посветеност“ на Украина на реформите и покрај тековната војна на Русија.

Комесарот за проширување на ЕУ, Марта Кос, зборувајќи на истата прес-конференција, рече дека блокот мора да го забрза процесот на пристапување. „Мораме да забрзаме“, рече Кос, додавајќи дека „не може да има безбедна Европа без безбедна, демократска и просперитетна Украина како една од нас“.

Украинскиот вицепремиер Тарас Качка го нарече чекорот „револуционерен“, велејќи дека Киев ќе продолжи со реформите и покрај војната.

Зборувајќи по одделен состанок со Молдавија, Рауна рече дека Кишињев „одлучно напредува“ во својот процес на пристапување, а реформите напредуваат со „импресивно темпо“.

„Ова е важен и прагматичен чекор“, рече вицепремиерката на Молдавија за европска интеграција, Кристина Герасимов, додавајќи дека пристапувањето останува „единствениот одржлив пат“ за иднината на земјата и се надева дека ќе се приклучи на ЕУ до 2030 година.

Унгарскиот премиер Виктор Орбан го направи блокирањето на пристапувањето на Украина клучен дел од неговата кампања пред националните избори на 12 април. Застојот, исто така, ја спречува Молдавија, бидејќи нејзината кандидатура за членство во ЕУ се движи во чекор со онаа на Украина.

Објавата беше планирана за состанок на Кипар претходно овој месец, но беше одложена откако ирански дрон удри во британска воздухопловна база на островот.Вниманието сега се префрла на тоа дали земјите-членки ќе ја деблокираат следната фаза – формално отворање на преговорите за пристапување – подоцна оваа година.