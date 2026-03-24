ЕУ и Австралија постигнаа историски договор за слободна трговија и одбранбено партнерство

24/03/2026 07:36

Европската Унија и Австралија ги финализираа преговорите за Договорот за слободна трговија, објавија денеска претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен и австралискиот премиер Ентони Албанезе.

Овој чин претставува кулминација на преговорите кои траеја осум години. Главната цел на договорот е целосно отстранување на царините и трговските бариери, со што ќе се овозможи значителен поттик на размената на стоки и услуги меѓу двете страни.

Заокружувањето на овој процес е дел од стратегијата на Брисел за диверзификација на трговските партнери во период на засилени тензии со Кина поради пазарните правила, но и затегнатите односи со САД под претседателство на Доналд Трамп, наведува германската агенција ДПА.

Договорот го рефлектира и засилениот интерес на Европа за Индо-пацифичкиот регион, надоврзувајќи се на сличните договори склучени со Индонезија во септември и со Индија во јануари.

– Денеска испишуваме историја во свет кој поминува низ длабоки промени – свет во кој глобалните сили ги користат царините како лост за притисок, а синџирите на снабдување како слаби точки за експлоатација. Во оваа наша нова приказна, отворената трговија базирана на правила носи позитивни резултати, бидејќи довербата е поважна од самите зделки – изјави Фон дер Лајен пред новинарите во Канбера.

Паралелно со трговскиот дел, Албанезе и Фон дер Лајен го претставија и новото стратешко партнерство за безбедност и одбрана. Според соопштението на австралиската влада, оваа соработка ќе опфати зајакнување на одбранбената индустрија, кибер-безбедноста, економската стабилност, борбата против тероризмот и сите форми на омраза, како и заеднички одговор на хибридните закани.

За договорот официјално да стапи во сила, потребно е да биде одобрен од земјите-членки на ЕУ, Европскиот парламент и Парламентот на Австралија.

Најмалку тројца загинати во два руски напада врз Украина
Нападнати два елетроенергетски објекти во Иран, според агенцијата „Фарс“
Тел Авив под оган, Иран негира преговори: Ескалација на конфликтот на Блискиот Исток
Предвремени парламентарни избори во Данска
Шефот на ЕПП обвини дека Алтернатива за Германија затскриено работи по неонацистички диктат
Сенатот го потврди сојузникот на Трамп, Марквејн Мулин, за нов министер за внатрешна безбедност
Во авионската несреќа во Колумбија загинаа 66 војници
Земјотрес со магнитуда од 7,6 степени регистриран во Тихиот Океан во регионот на Тонга

