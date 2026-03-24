ЕУ и Австралија постигнаа историски договор за слободна трговија и одбранбено партнерство

Европската Унија и Австралија ги финализираа преговорите за Договорот за слободна трговија, објавија денеска претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен и австралискиот премиер Ентони Албанезе.

Овој чин претставува кулминација на преговорите кои траеја осум години. Главната цел на договорот е целосно отстранување на царините и трговските бариери, со што ќе се овозможи значителен поттик на размената на стоки и услуги меѓу двете страни.

Заокружувањето на овој процес е дел од стратегијата на Брисел за диверзификација на трговските партнери во период на засилени тензии со Кина поради пазарните правила, но и затегнатите односи со САД под претседателство на Доналд Трамп, наведува германската агенција ДПА.

Договорот го рефлектира и засилениот интерес на Европа за Индо-пацифичкиот регион, надоврзувајќи се на сличните договори склучени со Индонезија во септември и со Индија во јануари.

– Денеска испишуваме историја во свет кој поминува низ длабоки промени – свет во кој глобалните сили ги користат царините како лост за притисок, а синџирите на снабдување како слаби точки за експлоатација. Во оваа наша нова приказна, отворената трговија базирана на правила носи позитивни резултати, бидејќи довербата е поважна од самите зделки – изјави Фон дер Лајен пред новинарите во Канбера.

Паралелно со трговскиот дел, Албанезе и Фон дер Лајен го претставија и новото стратешко партнерство за безбедност и одбрана. Според соопштението на австралиската влада, оваа соработка ќе опфати зајакнување на одбранбената индустрија, кибер-безбедноста, економската стабилност, борбата против тероризмот и сите форми на омраза, како и заеднички одговор на хибридните закани.

За договорот официјално да стапи во сила, потребно е да биде одобрен од земјите-членки на ЕУ, Европскиот парламент и Парламентот на Австралија.