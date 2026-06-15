ЕУ го поздрави договорот САД-Иран за завршување на „скапата војна“

Високите претставници на ЕУ во понеделник го поздравија договорот меѓу САД и Иран за завршување на војната на Блискиот Исток, велејќи дека Европа е подготвена да придонесе за „траен мир“.

„Се радувам на крајот на оваа скапа војна и на целосно враќање на слободата на пловидба во Ормускиот теснец“, напиша Антонио Кошта, претседател на Европскиот совет на Икс.

„Оружјето сега мора да замолчи“, повика Кошта, велејќи дека „Европската унија е подготвена да придонесе за унапредување на сеопфатна стратегија за траен мир низ целиот Блиски Исток“.

САД и Иран соопштија дека постигнале договор за завршување на војната на Блискиот Исток на сите фронтови, вклучително и Либан, и повторно отворање на виталниот Ормускиот теснец, иако понудија малку индикации за трнливото прашање за нуклеарната програма на Техеран.

Урсула фон дер Лајен, претседателката на Европската комисија, нагласи дека „приоритет сега е неговата брза и целосна имплементација“ – повикувајќи ги „сите страни да го почитуваат суверенитетот и територијалниот интегритет на Либан и да спроведат вистински прекин на огнот“.

„Не може да има мир на Блискиот Исток додека Либан е во пламен“, предупреди таа, додавајќи дека повторното отворање на Ормуз е „од суштинско значење за регионалната стабилност и глобалната економија“ и дека конечниот договор „треба да ги прекине нуклеарните и балистичките програми на Иран и неговите дестабилизирачки активности во регионот“.

На почетокот на разговорите со министрите за надворешни работи на блокот, високата дипломатка на ЕУ, Каја Калас, изјави дека министрите ќе разговараат во понеделник „како ЕУ може тесно да се вклучи во следната фаза“.

Францускиот претседател во понеделник изјави дека воената мисија формирана од Париз и Велика Британија за да помогне во сообраќајот низ Ормускиот теснец е подготвена за распоредување, по објавувањето на договорот за завршување на војната на Блискиот Исток.

Неговите коментари дојдоа откако Вашингтон и Техеран соопштија дека постигнале договор за завршување на војната што САД и Израел ја започнаа против Иран во февруари, а договорот ќе биде потпишан во петок во Швајцарија.

Францускиот претседател Емануел Макрон, кој треба да биде домаќин на американскиот колега Доналд Трамп на состанокот на Г7 подоцна во понеделник, изјави дека „средствата на мисијата на Велика Британија и Франција се на место и подготвени за распоредување“.

„Продолжувањето на поморскиот сообраќај, без ограничувања или патарини, е суштински услов за регионалната стабилност и глобалната економија“, рече тој во објава на Икс.