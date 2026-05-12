Ерик Трамп се фали со новата кула Трамп, ќе биде „највисоката зграда“ во поранешната советска република

Тбилиси – Првиот син Ерик Трамп се пофали дека Организацијата Трамп ќе гради кула во Тбилиси, Грузија, за која рече дека ќе биде „највисоката зграда“ во поранешната советска република, независна нација од 1991 година.

Третото дете на претседателот Доналд Трамп сподели рендерирање на она што рече дека ќе биде „Трамп кула Тбилиси“ во објава на X понеделник.

Грузискиот главен град е најголемиот град во земјата, со повеќе од 1,3 милиони жители и има меѓународен аеродром кој служи како регионален центар што ги поврзува Европа, Блискиот Исток и Централна Азија. Повеќето грузиски банки и големи компании го имаат своето седиште во Тбилиси.

„Многу сум возбуден што го споделувам официјалниот рендерирање на Трамп кула Тбилиси“, напиша Трамп.

„Со одлична локација, во срцето на Тбилиси, оваа кула брзо ќе стане обележје како највисоката зграда во Грузија“, додаде тој. „Ова го означува нашиот прв проект во регионот и ние сме толку возбудени што ќе го реализираме!“

Промотивен пост на веб-страницата на Организацијата Трамп ветува дека новата кула „ќе служи како централен дел на динамична дестинација со мешана намена, обединувајќи луксузни резиденции, малопродажба од висока класа, ресторани од светска класа и внимателно курирани погодности за животен стил“ и ќе има „премиерна локација со поглед на Централниот парк“ во центарот на Тбилиси. Зградата ќе биде дизајнирана од архитектонската фирма Генслер и ќе се искачи на 70 ката.

Објавата доаѓа во услови на постојани критики дека претседателот и неговото семејство неправилно профитираат од неговиот втор мандат во Белата куќа. Според извештајот на Форбс, Организацијата Трамп забележала дека приходите од странски лиценци „експлодирале за 650% во 2024 година и само продолжуваат да растат“.

Администрацијата на Трамп и Организацијата Трамп претходно негираа какво било етичко злосторство или нелегална активност, тврдејќи дека нема судир на интереси бидејќи средствата на претседателот во Организацијата Трамп се во фонд кој е под контрола на неговите деца.

Само минатиот месец, Блумберг објави дека Воздухопловните сили на САД склучиле договор за купување дронови-пресретнувачи од компанија делумно во сопственост на Доналд Трамп помладиот и Ерик Трамп, а посебна компанија каде што Ерик Трамп е инвеститор и советник добила договор од 24 милиони долари за изградба на хуманоидни роботи за Пентагон.