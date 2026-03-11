Ера на истребување: Како природата се жртвува за рударството во последните дивини на планетата?

Ова е приказната за Веда Беј и како природата се жртвува за рударството во последните диви предели на планетата. Анализата открива повеќе од 3.000 рударски операции во најприродните скапоцени области со многу поголем отпечаток отколку што се сметаше досега.

Фотографијата горе е од заливот Веда во Индонезија во 2010 година. Пред само 15 години, областа беше претежно покриена со дождовни шуми и корални гребени. Племето ловци-собирачи Хонгана Мањава, од кои некои се неконтактирани, живееше тука. Денес, тоа е дом на еден од најголемите рудници за никел во светот на кој отпаѓа 20% од вкупното производство на никел. Огромни површини шума се исчистени, а индустриските отпадни води ги отруја реките и океаните. Живеалиштето за видови што не се наоѓаат никаде на друго место на Земјата е уништено. Веда Беј е само еден пример за глобален тренд што би можел да ја види рударската индустрија како се шири во некои од последните области на дивината на Земјата во потрага по минерали и материјали за да се „нахрани“ глобалната економија.

Заливот Веда пред рудниците( горе) и сега(долу)

Анализата изработена за „Гардијан“ од група академски истражувачи откри повеќе од 3.267 рударски операции во клучните области на биолошката разновидност (KBA), што претставува речиси 5% од глобалниот отпечаток на рударскиот сектор. Кина, Бразил, Аргентина и Мексико се на врвот на рангирањето со вкупната површина за рударство во клучните области на биолошката разновидност.

До неодамна, квантифицирањето на точниот отпечаток на индустријата беше тешка задача, при што рударските компании ретко споделуваа достапни детали за нивното влијание врз животната средина. Но, сè поголем број истражувачи користат сателитски снимки за да ги следат активностите на секторот од вселената.

„Имаме огромен јаз во глобалните проценки на отпечатокот на рударството. Тој е многу поголем отколку што мислиме“, вели Виктор Маус, истражувач на Виенскиот универзитет за економија и бизнис. „Поголемиот дел од она што е објавено за рудниците е за бизниси и привлекување инвеститори. Нема многу за нивното влијание. Некако избега од очите на меѓународната заедница“, вели тој.

Со растечката побарувачка за стоки за поттикнување на транзицијата кон зелена енергија, отпечатокот на рударскиот сектор продолжува да расте.

„Гледаме проширување на рудниците во биодиверзитетски области, особено со материјали како никел во Индонезија. Во последните неколку години видовме проширување во недопрени шуми. Истото важи и за Амазон во Бразил и Перу – рударството на злато е големо таму“, вели Маус.Ова се најскапоцените упоришта на биодиверзитетот на Земјата.Многу од овие суштински биодиверзитетски области се на дофат на рудниците. Рударството се одвива на сите континенти освен на Антарктикот. Постои и потенцијал за идно рударство. Бакарот е витален метал за зелената транзиција, а некои експерти предвидуваат дека нема да има доволно за да се задоволи побарувачката до 2035 година.Никелот е клучен за електричните возила и батериите. А има и наоѓалишта на никел во близина на критичните области на биодиверзитетот.

Цените на златото, од друга страна, се близу до рекордно високо ниво, интензивирајќи ја потрагата по скапоцениот метал. Наслагите на злато се распределени низ секој континент.Откако ќе се отвори рудник, живеалиштата често се губат засекогаш. Многумина користат огромни количини вода од околното подрачје, осиромашувајќи ги реките, водоносните слоеви и езерата. И покрај напорите на индустријата да го исчисти своето дејствување, рударскиот отпад често е лошо складиран и резултира со загадување од киселина, тешки метали и отпадна карпа.

Тешко е да се даде бројка за количината на природа што можеби е изгубена поради рударските активности, но неодамнешна студија процени дека повеќе од 4.500 животински видови се загрозени со истребување поради рударството. Непосредното уништување на живеалиштата, заедно со загадувањето на водните патишта и уништувањето на шумите за пристап, го загрозуваат нивниот опстанок, велат истражувачите. Дивите животни како геконот со свиткани прсти, кој се наоѓа само на еден планински венец во Малезија, се меѓу оние што би можеле да исчезнат. Делфинот на реката Јангце и неколку видови лемури се други примери на кои веќе им е нанесена штета од рударството. Посебна студија покажа дека до една третина од популацијата на големи мајмуни во Африка се соочува со ризици поврзани со рударството.

Птица во изумирање

Анализата овде опфаќа само рудници кои се во функција. Побарувачката за критични минерали во 2050 година се предвидува да биде 16 пати поголема од нивоата во 2020 година, според една студија. Ова веќе ги турка рударските проекти понатаму во клучните области на биодиверзитетот.Моделот што се гледа во Веда Беј, Индонезија, се повторува и во други делови од светот.Околу рудникот за злато и бакар Сепон во Лаос, живеалиштето е уништено и загадено во текот на целиот период на работа. На територијата на домородното племе Кајапо во Бразил, едно од најголемите заштитени подрачја од ваков вид во светот, нелегалните рудари на злато пустошат области од амазонската дождовна шума. Во 2010 година, шумата беше во голема мера недопрена. Но, само 15 години подоцна, големи површини беа исчистени. „Постојат некои места каде што рударството едноставно треба да биде исклучено“, вели Тим Вернер, виш предавач на Универзитетот во Мелбурн.

Околу рудникот за злато и бакар Сепон во Лаос, живеалиштето е уништено и загадено во текот на целиот период на работа. Операторите на рудникот не одговорија на барањето за коментар. „Области како што е Раџа Ампат во Индонезија се меѓу најубавите и биолошки најбогатите места на Земјата, каде што недопрените дождовни шуми се наоѓаат покрај извонредни системи на корални гребени. Сепак, тие се изложени на ризик од целосно уништување од рударството за критични метали. Во одреден момент, придобивките од екстракцијата на минерали се надминати од непоправливата загуба на места како овие. Навистина сме на глобална раскрсница и ни треба искрен разговор за забранетите зони и за давање приоритет на екстракцијата во предели што можеме да си дозволиме да ги засегнеме – дури и ако тоа значи повисоки трошоци“, вели тој. (Гардијан)