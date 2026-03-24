Епските миграции на рибите – се позагрозено „светско чудо“

Епските речни миграции на риби брзо се намалуваат, открива извештајот на ОН. Огромните патувања на рибите, што се сметаат за едно од големите светски чуда, се загрозени бидејќи популацијата на слатководни риби се намали за 81% во светот.

„Многу е тешко да се замисли што се случува под водата кога гледате во река – но имате милијарди риби кои ги прават овие епски миграции, некои од најголемите миграции на животни на Земјата“, рече д-р Зеб Хоган, од Универзитетот во Невада во САД.

Најдолгата миграција од кој било вид слатководна риба е онаа на сомот дорадо, кој патува 11.000 км, од мрестење во подножјето на Андите до хранење во естуарот на Амазон и назад. „Самите сребрено-златни риби се неверојатни“, рече Хоган: „Тие достигнуваат должина од околу два метри“.

Ваквите миграции на риби се случуваат во реките низ целиот свет – лососот и јагулите се попознати примери – но многу од нив брзо се намалуваат, според најсеопфатната проценка досега. Анализата, спроведена од Конвенцијата на ОН за зачувување на миграторните видови (CMS) и предводена од Хоган, покажа дека популациите на слатководни риби низ целиот свет се намалиле за околу 81% од 1970 година.

Слатководните видови се особено ранливи од штетата предизвикана од луѓето бидејќи загадувањето често се влева во реките и езерата, браните ги блокираат виталните водни патишта, а прекумерниот риболов ги десеткува популациите. Климатската криза ја зголемува штетата со зголемување на температурата на водата.

„Миграцијата на животните е едно од големите чуда на природата“, рече Ејми Френкел, извршен секретар на CMS. „Нивните патувања, кои можат да преминат повеќе национални граници, па дури и континенти, се извонредни подвизи на тајминг и издржливост. Но, овие видови се соочуваат со зголемен притисок во секоја фаза од нивниот животен циклус. Меѓународната соработка е од суштинско значење за да се обезбеди преживување и напредување на ваквите видови.“

Миграторните слатководни риби, исто така, се основа за некои од најголемите внатрешни риболовни објекти во светот и хранат стотици милиони луѓе, но се меѓу најзагрозените диви животни на планетата. Огромното езеро Тонле Сап во Камбоџа, дел од речниот систем Меконг, има повеќе од 100 миграторни видови. Хоган рече: „Тие можат да фатат неколку тони риба за еден час.“

Релативно неразвиениот Амазон е едно од последните големи упоришта за миграторните слатководни риби – а подобрената меѓународна соработка за заштита е високо на агендата на собир во Бразил. Мерките би вклучувале отстранување или спречување на бариерите во реките, обезбедување на проток на вода, справување со загадувањето и координација на уловот во рибарството.

Половина од копнената површина на Земјата се наоѓа во речни сливови што ги делат повеќе од една земја, но извештајот покажа дека падот на речните миграции е во голема мера занемарена криза на биодиверзитетот. Во извештајот се пренесуваат податоци за повеќе од 15.000 видови слатководни риби и се пронајдени 325 кои ги преминале границите и би можеле да ги исполнат критериумите за да бидат наведени на листата за заштитни мерки. До денес се наведени само 24, кои долго време се цел за кавијар.

„Реките не признаваат граници – ниту рибите што зависат од нив“, рече Мишел Тиме од WWF-US. „Кризата што се одвива под нашите водни патишта е многу потешка отколку што повеќето луѓе сфаќаат, а ни истекува времето. Реките треба да се управуваат како поврзани системи, со координација преку границите и инвестиции во решенија за целиот слив сега пред овие миграции да се изгубат засекогаш.“

Еден од 325-те идентификувани миграциски видови е пираибата, или голијат сом, кој може да достигне 225 кг (500 фунти) и мигрира во сливот на Амазон. „Луѓето го сметаат Амазон за шума, но во сезоната на дождови огромни пространства од него се поплавени“, рече Хоган. „Значи, имате оваа пошумена водна чудесна земја за риби.“

Бразил и други земји веќе предложија децениски акционен план за миграцискиот сом, кој би можел да биде модел за други сливови. „Акцијата што ја гледаме во Амазон е многу надежна. Одржувањето на реките што течат слободно и се здрави е неверојатно важно“, рече Хоган.

Басенот на реката Меконг е во особена неволја, бидејќи сите големи миграциски слатководни риби сега се изложени на ризик од истребување, вклучувајќи го и колосалниот џиновски сом, кој се преполови во последните години поради прекумерен риболов. Сепак, ниту една од клучните нации на Меконг – Тајланд, Камбоџа, Лаос и Виетнам – сè уште не се членки на договорот за нивна заштита CMS. Главната политичка цел на Бразил за самитот Cop15 да привлече повеќе земји. Други приоритетни речни сливови идентификувани во извештајот се Дунав, Нил и Ганг-Брамапутра.

Животните вршат мамутски миграции за да профитираат од храната или живеалиштата што им се потребни во различни животни фази. На пример, лососот ги користи чистите води низводно со чакалести слоеви за да положи јајца, но потоа се движи низводно за да ја искористи поизобилната храна. Европските јагули го прават спротивното, се мрестат на море, а потоа се враќаат во реките – патување од 8.000 милји во двата правци – и овој вид веќе е наведен како вид на кој му е потребна заштита.

„Постојат големи напори во Европа и САД за подобрување на поврзаноста преку, на пример, отстранување на пречките“, рече Хоган.

Некои преселнички риби веќе се изгубени, како што е кинеската риба-весло од реката Јангце.

„Тоа беше првиот од овие големи, иконски преселнички видови што исчезна“, рече Хоган, а неговото исчезнување се припишува на изградбата на хидроелектричната брана Гежуба во 1981 година. (Гардијан)