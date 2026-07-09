Епски спектакл доаѓа во кината. Не се сеќаваме кога филм собрал вакви имиња

По „Опенхајмер“, добитник на Оскар, режисерот Кристофер Нолан се враќа со уште еден голем филмски проект. Овој пат тој ја носи една од најпознатите приказни во историјата на литературата, „Одисеја на Хомер“, на големото платно.

Станува збор за епска авантура што го следи долгото и опасно враќање на Одисеј дома по Тројанската војна. На ова патување, тој се среќава со богови, чудовишта, сирени и бројни други пречки, и токму оваа безвременска приказна Нолан одлучил да ја раскаже во својот препознатлив спектакуларен стил. Филмот е снимен целосно со IMAX камери, што е прв ваков проект во историјата на играните филмови, а првите сцени од трејлерот најавуваат импресивни сцени од големи битки, морски авантури и луксузна продукција.

Екипа што ретко се гледа

Сепак, она што е можеби подеднакво импресивно како и самата приказна е екипата. Во главната улога на Одисеј, ќе го видиме Мет Дејмон, кој повторно соработува со Нолан по „Опенхајмер“. Неговата сопруга Пенелопа ја игра Ен Хатавеј, додека нивниот син Телемах го игра Том Холанд.

Списокот на ѕвезди штотуку започнува. Во филмот се појавуваат и Роберт Патинсон, Зендаја, Шарлиз Терон, Лупита Њонго, Џон Бернтал, Џон Легуизамо, Миа Гот, Бени Сафди, Химеш Пател, Елиот Пејџ, Јован Адепо и многу други, што го прави „Одисеја“ еден од филмовите со најимпресивна екипа во последните години.

Зошто очекувањата се толку високи?

Епот на Хомер ги инспирира уметниците ширум светот речиси три милениуми, а Нолан во последните години покажа дека успешно комбинира одлични приказни, врвна продукција и комерцијален успех. Затоа многумина веќе ја вбројуваат „Одисеја“ меѓу најочекуваните филмски наслови на годината.

Филмот пристигнува во хрватските кина кон средината на јули, а како изгледа визијата на Нолан за еден од најголемите епови на сите времиња може да се види во новиот трејлер.