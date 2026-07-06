Подобро безбедни отколку да зажалиме: Грците ставаат заштитни бариери за рибата „месојадец“

Од својата лежалка, со рацете зафрлени над главата, нозете лизгајќи ги напред-назад во песокот, Павлос Белејанис ги гледа своите внуци како се капат во неговиот омилен залив. Тоа е идилична сцена, исполнета со спокојство што новопензионираниот возач на камион директно го припишува на чувството на безбедност.

Но, за прв пат, низ заливот е поставена лебдечка бариера. Склонувајќи се, прскајќи и шетајќи наоколу, децата не се осмелија да излезат подалеку од неа. „Фала му на Бога што е тука за да ги заштити“, вели тој со очигледно олеснување. „Немаше такви опасности во овие мориња кога бев дете.“

До минатото лето, опасностите што се криеја под Евбејскиот Залив – водите што го одделуваат островот Евија од грчкото копно – беа ограничени на виолетови медузи. Минатата година, поради виолетовите убоди, фармацевтите работеа прекувремено во Халкида, главниот град на островот, 130 км северно од Атина, по бран напади врз пливачи.

Појавата, благодарение на климатската криза, на токсичната долгозабеста пуферска риба – способна да грицка коски, метал и дрвени блокови – претставува поинаква закана. Во чекор без преседан досега грчкиот Црвен крст издаде предупредување за јавно здравје во јуни, советувајќи ги граѓаните да побараат итна медицинска помош ако бидат каснати од рибата, бидејќи нејзините „вилици слични на клун“ може да предизвикаат тешки рани и обилно крварење.

Рибата Пафер, позната и како Тапа Пафер, се смета за втор најотровен ‘рбетник на Земјата. Видот во никој случај не треба да се консумира, се вели, поради потенцијално смртоносен невротоксин, тетродотоксин, содржан во неговите органи и месо. Без познат противотров за борба против отровот, инвазивниот вид може да убие не само предатори , туку и сите луѓе што го јадат.

„Нашата должност и примарна грижа мора да биде безбедноста на нашите граѓани“, вели Антонис Спанос, заменик-градоначалник на Халкида, кој го надгледуваше поставувањето на лебдечката бариера – првата во Грција – минатиот месец. „Подобро е да се биде безбеден отколку да зажалиме.“

На 40 години, енергичниот Спанос припаѓа на нова сорта решително проактивни локални политичари. Тој вели дека властите поминале месеци во процес на обезбедување средства и објавување тендери за да се осигурат дека може да се инсталира најзаштитна бариера, пред системот да биде одобрен од државната општа лабораторија.

„Два и пол километри од оваа мрежа ќе бидат поставени околу заливот за да се овозможи безгрижно лето“, вели тој. „Минатата година беше лошо со медузите, но, како што велите на англиски, убиваме две муви со еден удар. Сега, ако има пафери, ќе бидеме подготвени и за нив.“

Телефоните во градското собрание ѕвонеле без прекин, а постари луѓе се јавувале да прашаат кога ќе бидат инсталирани системите. „Само утрово се јави една жена велејќи дека ќе се чувствува безбедно да оди на пливање со своите внуци само откако ќе бидат таму.“

Се испостави дека Халкида не е единствена. Оваа недела Никос Чулиерис, 63, кој долго време раководи со училиште за нуркање во градот, беше со својот тим во брзодвижен надувувачки чамец, закотвувајќи пловечки бариери на морското дно покрај плажите подалеку во заливот, додека другите општини го следеа примерот.

„Нуркам повеќе од 40 години и никогаш не помислив дека ќе дојде денот кога ќе го правам ова“, вели Чулиерис. „Температурите на морето дефинитивно се зголемија и тоа го направи уште поповолно за она што го гледаме сега.“

Во наредните недели, околу 7 км пловечка бариера ќе биде доставена со камион во регионот од Атина.

„Не мислам дека нешто може да помине низ таа мрежа, дури ни забите на пуферската риба“, вели Чулиерис. „Многу е цврсто плетено и многу издржливо. Ќе мора да касаат на истото место долго време за да го искинат, а не мислам дека ќе го сторат тоа.“

Толку е размножена Lagocephalus sceleratus што официјалните лица зборуваат дека целиот источен Медитеран паднал станал плен на водниот штетник. Како и лавската риба, која е природно родена во Индо-пацифичкиот регион, научниците велат дека овој вид риба во облик на торпедо бил намамен од затоплените води на Медитеранот, влегувајќи во басенот преку Суецкиот канал од Црвеното Море.

Рибарите на Кипар беа првите што пријавија дека нивниот улов и мрежи биле уништени од незаситен натрапник. Во 2024 година, кипарските власти воведоа финансиски стимулации за да спречат ширење според шемата за искоренување поддржана од владата, што резултираше со отстранување на повеќе од 103 тони пафер риби од крајбрежните води.

Службеничката за рибарство на островот, Катерина Георгиу, го припиша ширењето на видот на неговата „извонредна прилагодливост“, велејќи за локалниот медиум Сигма дека во отсуство на попис е „невозможно да се извлечат сигурни заклучоци за вкупниот број или идните трендови на популацијата“. Присуството на паферската риба не е привремен феномен, туку нова реалност што не може да се игнорира, рече таа.

Минатата недела Атина објави слична програма за „улов“, нудејќи награда од 5,33 евра (4,57 фунти) за секој килограм токсична закана предадена на властите. Грчките рибари, кои слично се жалат на уништување на мрежите и рибарската опрема од страна на оваа риба, исто така ќе добијат субвенции според акциониот план финансиран од ЕУ, кој првично ќе се примени на Крит и јужниот дел на Егејското Море. Откако ќе се соберат рибите, како и на Кипар, ќе бидат замрзнати и согорени во владини објекти, рече Маргаритис Шинас, министер за земјоделство и поранешен потпретседател на Европската комисија. Со оглед на тоа што иницијативата има за цел подеднакво да ја заштити морската средина, како и да ги поддржи крајбрежните и островските заедници, тој рече дека веројатно ќе биде проширена.

„Сето ова е предоцна“, воздивнува 54-годишниот Никос Ајаскуфитис, уживајќи во чаша вино со други аматерски рибари во мало пристаниште во кое се наоѓа сквотираната зграда што ја користи нивната организација во Халкида.

„Ниту една мерка нема да биде ефикасна бидејќи она што го гледаме е дел од законот на природата.Водите се затоплија, овие риби мигрираа или ќе мигрираат на овој начин, и не мислам дека наградата е навистина доволна за професионалните рибари да сакаат да се фокусираат на фаќање на рибите-пафери.“

Грчките власти, исто така, се соочија со непредвиден непријател: љубителите на видот. Минатата недела се појави клуб кој се нарекува Иницијатива за спасување на рибите-пафери, осудувајќи ги напорите за искоренување, за кои тврди дека покренуваат „сериозни етички прашања“ за суштество кое јасно бара „заштита и почит“. Со поддршка од туристичката индустрија и водечките експерти за морски риби – кои го опишаа негодувањето како преувеличено – малку е веројатно сепак дека кампањата за ловење ќе остане неоспорена.

„Сè што слушаме е преувеличено“, вели Јоанис Батјакас, морски научник на Универзитетот во Егејот на островот Лезбос. Во повеќе од 15 години нуркање, тој вели дека видел само една риба-пафер, иако признава дека се распространети во морињата околу Крит.

„Да, тие имаат долги заби и изгледаат застрашувачки, и, да, можат да бидат проблем за рибарите и нивните мрежи, но како повеќето диви животни, тие не напаѓаат луѓе. Ако го сторат тоа, тоа е многу ретко и само затоа што се испровоцирани. Сето ова е случај на многу врева за ништо.“

Сепак, Белејанис останува неубеден додека ги гледа своите внуци како прскаат во заливот.

„Ако мене ме прашувате, овие бариери треба да се постават низ цела Грција“, вели тој. „Видов две медузи надвор од водата утрово. Зошто да не и риба-пафер? Во животот, никогаш не знаете што е следно.“ (Гардијан)