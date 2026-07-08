Белгиската влада во последен момент го откажа концертот на Кети Пери

08/07/2026 08:31

Кети Пери објави дека нејзиниот сет на фестивалот Werchter Boutique во Белгија е откажан.
Пери беше зад сцената на шоуто во саботата, среде фризура и шминка, кога беше пренесена оваа вест.

„За жал, мојот сет @WerchterBoutique вечерва не може да се случи поради откажување што го наложи владата поради претстојните лоши временски услови и загриженоста за безбедноста на толпата“, напиша пејачката на Инстаграм.

„За жал, ова е надвор од моја контрола. Но безбедноста на сите 55.000 вас секогаш е на прво место и најважно.

Пери требаше да настапи во Верхтер како дел од составот во кој беа Питбул, Мика, Помелиен Тијс, Џејмс Артур, Рокси Декер и Еми д’Арк.

„Жал ми е што не можам да го сменам времето, а уште потажно што не можеме сите да бидеме заедно вечерва“, заклучи Пери.

„Со нетрпение чекав да се вратам по 17 години. Дури и повторно ќе ја облечам истата облека од тоа шоу во 2009 година. Ве сакам сите и ве молам да се вратите дома безбедно“.

Пери сподели и изјава од фестивалот, најавувајќи дека нејзиниот сет е откажан и веселбата ќе заврши по настапот на Питбул.

„По консултации со Одборот за безбедност на Rock Werchter, одлучено е бутикот Werchter да заврши вечерва во 21 часот“, се вели во соопштението.

„Оваа одлука е донесена како одговор на временската прогноза која предвидува силни грмежи од полноќ па натаму.

„Фестивалот ќе заврши по настапот на Питбул. Концертот на Кети Пери нема да се одржи. Безбедноста и здравјето на сите присутни се секогаш наш главен приоритет“.

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