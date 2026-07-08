„Диор“ сподели нови детали за откривањето на венчаницата на Тејлор Свифт

Њујорк – Тејлор Свифт предолго не го држеше светот да погодува за нејзиниот дизајнер на венчаница. Веднаш по церемонијата, нејзиниот претставник откри дека носела прилагоден фустан од високата мода на Диор од Џонатан Андерсон. Ниту една фотографија од изгледот или самата венчавка не е објавена во последните четири дена.

Додека обожавателите со нетрпение го очекуваат откривањето на наметката, портпаролот на Диор му даде на Њујорк Тајмс повеќе увид за тоа како ќе биде претставен изгледот.

Претставникот суптилно ги затвори теориите дека венчаницата на Свифт дебитирала на модната писта на Диор во есен 2026 година вчера, велејќи дека дизајнот ќе го открие Свифт кога ќе објави фотографии на Инстаграм, иако времето зависи целосно од неа. Изданието забележа дека виралната бела наметка што ја покажа Андерсон сепак може да биде „брат или сестра“ на фустанот или велигденско јајце во врска со тоа, иако времето на крајот ќе покаже дали тие се поврзани.

Дополнително, повеќе извори ги затворија теориите дека Свифт ќе објави документарен филм за нејзината свадба. Entertainment Tonight потврди дека венчавката не била снимена за стриминг.

Свифт и Келче се погрижија да се осигураат дека нивната венчавка ќе остане приватна дури и кога ја организираа во Медисон Сквер Гарден во срцето на Њујорк за време на викендот на четврти јули. Повеќе продажни места открија дека гостите потпишале NDA, а и пробната вечера и свадбата на Свифт биле гала настани без телефон за сите во зградата.

Луѓето навистина дознаа малку повеќе за облеката на Свифт на 3 јули. Изданието денес објави дека таа има два фустани: нејзиниот фустан од Диор за церемонијата и втор фустан за приемот.

„Таа беше апсолутно блескава и лебдеше низ собата“, изјави пријател на невестата. „Ниту еднаш не видов дека престана да се смее.

Андерсон, пак, вчера ги даде своите први коментари за дизајнот на фустанот за Women’s Wear Daily. Тој и Свифт работеа во тесна соработка на тоа. „Станавме многу добри пријатели“, изјави тој за медиумот. „Емотивно е да се прави нечија венчаница.(Eл)