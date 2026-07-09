Бони Тајлер неодамна беше оперирана од слепо црево, заврши во кома по компликации

Фаро – Бони Тајлер, велшката пејачка со препознатлив рапав глас која стекна светска слава со хитовите „Total Eclipse of the Heart“, „Holding Out for a Hero“ и „It’s a Heartache“, почина. Имаше 75 години.

Беше во индуцирана кома по итна операција

Пејачката во последните месеци страдаше од сериозни здравствени проблеми. Во мај, таа беше подложена на итна операција поради проблеми со цревата во болница во Фаро, Португалија, каде што живееше. Лекарите ѝ го отстранија слепото црево, а по операцијата имаше сериозни компликации – пејачката доживеа срцев удар, што бараше реанимација. После тоа, лекарите ја ставија во индуцирана кома за да ѝ помогнат да се опорави.

Нејзиниот тим првично објави во тоа време дека операцијата поминала добро, но подоцна потврди дека нејзината состојба е посериозна отколку што првично се мислеше. „Бони е ставена во индуцирана кома од страна на лекарите за да ѝ помогнат да се опорави. Знаеме дека сите ѝ посакувате добро и ве молиме за приватност во ова тешко време“, рече нејзиниот менаџмент.

Закрепнувањето по кома е бавно

Во јуни, нејзиниот тим објави дека пејачката се разбудила од кома, но дека таа останува сериозно болна и е на интензивна нега. „Бони повеќе не е во кома, но останува сериозно болна. Иако нејзината состојба се подобрува, процесот на закрепнување е бавен“, изјави нејзиниот претставник во тоа време.

И покрај надежите дека ќе се опорави, нејзиното здравје подоцна се влоши.

Сè започна со силна болка во стомакот

Според блиските, проблемите започнале додека била во Лондон, каде што побарала медицинска помош поради болки во стомакот. Потоа отпатувала во Алгарве, каде што нејзините симптоми се влошиле.

Нејзиниот долгогодишен пријател Либерто Меалха претходно изјавил дека таа завршила во приватна болница, од каде што итно била префрлена во болница во Фаро бидејќи ѝ пукнало слепото црево и морала да се подложи на итна операција.

Глас што ги обележа генерациите

Бони Тајлер, чие вистинско име е Гејнор Хопкинс, стана една од најпрепознатливите пејачки на 1980-тите. Нејзиниот специфичен, силен и рапав глас стана нејзин заштитен знак, а песната „Total Eclipse of the Heart“ од 1983 година ја претвори во светска ѕвезда.

Покрај овој голем хит, публиката ќе ја памети и по песните „It’s a Heartache“ и „Holding Out for a Hero“, кои ја одбележаа нејзината децениска кариера.