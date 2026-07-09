Познатата манекенка се врати на модната писта , непрепознатлива е

Џиџи Хадид се врати на модната писта по речиси петмесечна пауза. Моделот прошета на ревијата на Баленсијага како дел од Неделата на висока мода во Париз на 8 јули, нејзино прво појавување на писта од февруари.

Назад на пистата во Баленсијага

Хадид привлече внимание со необична креација од црни пердуви што ја покриваа нејзината глава, лице и горен дел од телото. Заедно со впечатливиот горен дел, таа носеше црни плисирани панталони со многу широки ногавици, создавајќи изглед што се вклопува во препознатливата естетика на Баленсијага.

Ревијата ја означи и првата колекција висока мода од креативниот директор на Баленсијага, Пјерпаоло Пичоли, за модната куќа. Пистата содржеше голем број смели силуети, вклучувајќи ја и онаа што ја носеше Хадид.

Последен настап во февруари

Пред оваа ревија, Хадид последен пат прошета на пистата во февруари, кога ја носеше колекцијата Ralph Lauren есен 2026.

Таа присуствуваше и на свадбата на Тејлор Свифт

Покрај на пистата, Хадид беше во центарот на вниманието во последните денови и поради присуството на свадбата на Тејлор Свифт и Тревис Келс. Моделот беше меѓу околу 1.000 гости на церемонијата во Медисон Сквер Гарден на 3 јули, а пристигна во друштво на нејзиното момче Бредли Купер.

Тејлор Свифт и Џиџи Хадид се пријателки повеќе од една деценија. Не е познато точно кога се запознале, но првпат биле фотографирани заедно во март 2014 година на забавата на „Венити фер“ за Оскарите, каде што позирале со Ирланд Болдвин и Џејми Кинг.

Една година подоцна, Хадид се појави во музичкото видео на Тејлор Свифт за „Bad Blood“. Во видеото се појавија и Кендрик Ламар, Карли Клос, Лена Данам, Хејли Стајнфелд, Селена Гомез, Зендаја, Кара Делевин и Џесика Алба.

Кратко по објавувањето на видеото, Свифт ја покани Хадид да ѝ се придружи на сцената за време на концертот во Детроит.