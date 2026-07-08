Свршеничкиот прстен на Тејлор Свифт и дијамантското наследство на Елизабет Тејлор

Њујорк – Кога Тревис Келси падна на едно колено во градина полна со ружи во август 2025 година, тој ѝ подари на Тејлор Свифт прстен кој раскажуваше две приказни одеднаш. Првата беше нивна – како се сретнале на концертот од нејзината турнеја Ерас . Втората приказна беше постара, пограндиозна и проткаена со холивудската историја: дијамант во винтиџ стил кој тивко кимнува кон најголемиот прстен во накитот на познатите личности.

За обожавателите кои се сеќаваат кога Елизабет Тејлор им мавташе со камен од 33,19 карати на новинарите како да е рачен часовник, изборот на Свифт се чувствува помалку како случајност, а повеќе како намигнување низ децениите.

Прстенот што го избра Тревис Келси

Прстенот што Келс iго лизна на прстот на Свифт е прекрасен по секоја мерка. Дизајниран од Киндред Лубек во „Артифекс фајн џервел“, тој претставува стар руднички брилијантен дијамант – премодерен камен кој се карактеризира со несовршена симетрија, облик на перница и дебели, рачно исечени фасети – поставен на златна лента со помали камења и тенка рамка. Тоа е вид прстен кој изгледа како да е изваден од продажба на имот во 1912 година, што е токму поентата.

Експертот за накит Нилеш Рахолија, основач на „Абелини“, за „Јус Викли“ изјави дека каменот „изгледа лесно да биде во опсегот од 7-10 карати, што веднаш го става меѓу најзначајните веренички прстени на познати личности“. Неговата проценка: некаде помеѓу 950.000 и 1.270.000 долари. Златарката Лаура Тејлор, специјализирана за веренички и венчални прстени, отиде подалеку, сугерирајќи дека дијамантот може да достигне до 12 карати и „лесно вреди“ 1 милион долари.

И еве го делот што ќе ги насмее холивудските историчари: Келси го избрал самиот.

„Тревис е неверојатно внимателен. Имаше јасна визија за тоа што сака“, изјави ексклузивно извор за Us Weekly. „Тој го избра речиси целосно сам. Ја познава толку добро и што ѝ се допаѓа – безвременски, класичен, винтиџ допир.“ Инсајдерот додаде дека Келси е „многу внимателна и во склад со“ преферираниот стил на Свифт. „Тој размислуваше за сè за тоа што таа би сакала и сакала, и обрнуваше внимание на накитот што таа често го носи за инспирација.“

Безвременски. Класичен. Винтиџ. Тоа не се случајни зборови – тие се токму естетиката што Свифт ја вткала во нејзината песна „Елизабет Тејлор“ и естетиката на која таа оддава почит во придружното музичко видео.

„Сите мои бели дијаманти и љубовници се засекогаш“

Во нејзината песна „Елизабет Тејлор“, Свифт пее: „Сите мои бели дијаманти и љубовници се засекогаш“ – текст што звучи поинаку кога знаете дека музичкото видео содржи снимки од легендарниот дијамантски прстен на Елизабет Тејлор. Тој прстен, сега познат како дијамантот на Елизабет Тејлор, има подраматична позадина од повеќето филмови во кои глумеше актерката.

Започнал како дијамант Круп, камен од 33,19 карати со рез од Ашер (сличен на смарагден рез) ценет како скапоцен камен од тип IIa поради неговата исклучителна хемиска чистота и транспарентност. Вера Круп го добила од својот сопруг, германскиот индустријалец Алфред Круп, во раните 1950-ти.

На 10 април 1959 година, тројца мажи провалиле во ранчот на Вера Круп во Невада и го извадиле дијамантот од нејзината рака. Кражбата предизвикала национална истрага на ФБИ која траела шест недели пред агентите конечно да го пронајдат каменот во Њу Џерси. Вера го добила назад прстенот, но по маките го криела секогаш кога излегувала во јавност. По смртта на Круп во 1968 година, дијамантот бил на аукција во Њујорк. И тука се појави Ричард Бартон.

Ричард Бартон, јахтата и подарок за сите времиња

Бартон и Елизабет Тејлор, до 1968 година, веќе беа најславниот пар во Холивуд. Тие се запознаа на снимањето на филмот „Клеопатра“ во 1963 година – двајцата во тоа време беа во брак со други луѓе, Тејлор со Еди Фишер, а Бартон со Сибил Вилијамс. Нивната афера ја скандализираше индустријата, стави крај на два брака и произведе еден нивни во 1964 година.

На аукција, Бартон лицитираше за дијамантот Круп и го доби за 307.000 долари – што е еквивалентно на речиси 3,5 милиони долари денес. Не како веренички прстен; двајцата веќе беа во брак. Тој едноставно сакаше таа да го има. Тој ѝ го подари дијамантот на Тејлор додека двојката беше на нивната јахта, и од тој ден па натаму, тој остана на нејзиниот прст.

Тејлор го носеше прстенот секојдневно. Тоа беше нејзиното омилено „секојдневно“ парче, носено на гала-свечености, на филмски сетови и низ пресвртите во нејзиниот живот. Кога таа и Бартон се разведоа во 1974 година – само за повторно да се венчаат во 1975 година и повторно да се разведат во 1976 година – прстенот остана. Тој траеше двапати подолго од бракот.

Од аукцијата на Кристи до музичкото видео на Тејлор Свифт

Кога Елизабет Тејлор почина во 2011 година, Кристи го стави дијамантот на аукција, а прстенот формално беше преименуван во Дијамант на Елизабет Тејлор во нејзина чест. Тој беше продаден за 8,8 милиони долари на претставник на корејската група Е-Ленд и се верува дека останува дел од нивната приватна колекција.

Што го прави неговото појавување во музичкото видео на Свифт „Елизабет Тејлор“ толку поетски момент на целосен круг. Поп-ѕвездата, го позајмува дијамантот – барем на снимки – за да ја придружува песната што медитира за љубовта, наследството и начинот на кој белите дијаманти траат повеќе од скоро сè друго.

Потоа, неколку месеци подоцна, Свифт го прифаќа својот винтиџ дијамант од Келси.

Часовник Картие и свадба за сите времиња

Свифт не го носеше прстенот само на нејзините фотографии од свршувачката. Таа го стилизираше со часовник Картие со соодветна златна нараквица и дијамантско лице – малку кореографија на накит што самата Елизабет Тејлор би го одобрила.

Пред свадбата на двојката на 3 јули 2026 година во Медисон Сквер Гарден, Свифт излезе во Нешвил облечена во црвен фустан од Мерхен Камила Деј и накит вреден околу 15.000 долари, вклучувајќи дијамантски ѓердан од потковица на Софи Џејн Џејн (околу 4.485 долари), нараквица од Картие Лав од 9.400 долари и, се разбира, нејзиниот прстен Киндред Лубек, кој сега го носи со прилагодени гравури додадени на бендот.

На 3 јули 2026 година, Свифт и Келси, двајцата на 36 години, рекоа „Да“ во Медисон Сквер Гарден. Дигиталните билборди пред местото на одржување беа осветлени со пораката: „JusT&T Married“.

„Секогаш кога сум со неа, се чувствувам како да сме само обични луѓе“, изјави Келси за GQ во септември 2025 година. „Кога нема камера врз нас, ние сме само двајца луѓе кои се вљубени“.

Елизабет Тејлор можеби ќе им се смееше на „обичните луѓе“. Но, таа ќе го разбереше прстенот – и ќе разбереше, подобро од кој било друг, дека еден одличен дијамант има начин да ги надживее сите што некогаш го носеле.