Ендрју да се отстрани од линијата на наследување, повикува канадскиот премиер

Токио (АП) — Канадскиот премиер Марк Карни изјави дека Ендру Маунтбатен-Виндзор треба да биде отстранет од кралската линија на наследување поради неговите „непристојни“ постапки.

Во разговор со новинарите во Токио, Карни рече дека постапките што доведоа до одземање на неговите кралски титули „налагаат“ негово отстранување од линијата на наследување.

И покрај тоа што му беше одземен статусот на принц во октомври поради неговите блиски врски со починатиот осуден сексуален престапник Џефри Епштајн, поранешниот принц Ендру, помладиот брат на кралот Чарлс III, останува осми во линијата за монарх.

Кралот Чарлс III е шеф на државата во Канада, која е членка на Комонвелтот на поранешни колонии.

Карни, поранешен гувернер на Банката на Англија, рече дека иако Маунтбатен-Виндзор е „доста пониско“ во линијата на наследување, „принципот останува“.

Премиерот рече дека постои процес за отстранување на некој од линијата на наследување, кој, според него, треба да се следи.

Според сегашната линија на кралско наследување, синот на Чарлс, принцот Вилијам, е наследник на тронот, а неговите три деца – принцот Џорџ, принцезата Шарлот и принцот Луис – се следни.