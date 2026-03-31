Истражувачи од Универзитетот во Нов Јужен Велс во Сиднеј објавија преглед на докази што сугерираат дека вејпингот веројатно предизвикува рак на белите дробови и усната шуплина, повикувајќи ги регулаторите веднаш да дејствуваат за да ги заштитат луѓето, особено децата.

Прегледот вклучуваше студии на животни, извештаи за човечки случаи и лабораториски истражувања објавени помеѓу 2017 и 2025 година, објави Гардијан.

Утврди дека електронските цигари предизвикуваат биолошки промени поврзани со ризикот од рак, вклучувајќи оштетување на ДНК и воспаление.

„Врз основа на сите докази, утврдивме дека електронските цигари веројатно предизвикуваат рак на белите дробови и усната шуплина, иако не можеме да кажеме каков ќе биде товарот“, рече коавторот, вонредниот професор Бернард Стјуарт.

Водечкиот автор, вонредниот професор Фреди Ситас, рече дека раните предупредувања честопати биле игнорирани и предупреди да не се повторува истата ситуација како со пушењето цигари, кога пробивните докази за канцерогеноста траеја со децении.

Експертите забележуваат дека вејпингот не е безбедна алтернатива на пушењето, особено за младите луѓе кои никогаш не пушеле, и повикуваат на построга регулатива и ограничувања за пристап до производи за вејпинг.