Ел Барадеј: Запрете го овој лудак пред да го претвори регионот во огнена топка

Мохамед Ел Барадеј, поранешниот генерален директор на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ), упати итен апел до земјите од Заливот да интервенираат по 48-часовниот ултиматум издаден од американскиот претседател Доналд Трамп против Иран.

Изразувајќи длабока загриженост поради ескалацијата на геополитичките тензии, Ел Барадеј ги искористи социјалните медиуми за да го истакне потенцијалот за катастрофална воена конфронтација. Во објава споделена на X на арапски јазик, тој ги замоли регионалните лидери да преземат итни дипломатски мерки.

„Ве молам, уште еднаш, направете сè што е во ваша моќ пред овој лудак да го претвори регионот во огнена топка“, напиша поранешниот шеф на МААЕ, насочувајќи ги своите забелешки кон соседните земји од Заливот.

Предупредувањето следи по острата промена во реториката на Вашингтон, каде што претседателот Трамп се закани со уништување на основната иранска инфраструктура и присилно повторно отворање на Ормутскиот теснец доколку не се постигне мировен договор во наведениот рок.

Проширувајќи го својот апел на глобалната сцена, Ел Барадеј, исто така, ја доведе во прашање улогата на меѓународните институции во спречувањето на тотална војна. Во посебен пост напишан на англиски јазик и упатен до Обединетите нации, тој праша дали „не може ништо да се направи за да се запре ова лудило?“

Оваа меѓународна вознемиреност произлегува од строгиот ултиматум издаден од американскиот претседател Доналд Трамп во саботата, во кој тој го предупреди Техеран дека има 48 часа да склучи договор или повторно да го отвори стратешкиот Ормузски теснец „пред да им се налее целиот пекол“.

Пораката на американскиот лидер, споделена на неговата платформа Truth Social, послужи како последен потсетник за 10-дневниот ултиматум претходно даден на Исламската Република за постигнување напредок кон дипломатско решение или враќање на пристапот до виталната бродска линија.

„Се сеќавате кога му дадов на Иран десет дена да ПОСТАВИ ДОГОВОР или да ГО ОТВОРИ ХОРМУЗСКИОТ ТЕСНЕЦ. Времето истекува – 48 часа пред целиот пекол да се спушти врз нив. Слава му на БОГ! Претседателе ДОНАЛД Џ. ТРАМП“, пишуваше во објавата.

Сегашната закана означува драматичен пресврт од 26 март, кога Трамп изјави дека ја продолжува паузата за нападите насочени кон енергетската инфраструктура на Иран до понеделник, 6 април 2026 година, тврдејќи дека преговорите „одат многу добро“.

Во тоа време, американскиот претседател тврдеше дека продолжувањето е одобрено по „барање“ од иранската влада, истакнувајќи дека и покрај извештаите за спротивното, дипломатските ангажмани се движат ефикасно напред.

Со последниот ултиматум од 48 часа што служи како последно одбројување на рокот од 10 дена издаден минатиот месец, регионот сега се соочува со непосреден ризик од воена ескалација, бидејќи прозорецот за договор брзо се затвора. (ANI)