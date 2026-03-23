Експерт од ЕК: Во кризи, граѓаните мора да бидат подготвени 72 часа за справување додека не пристигне помош од владата

Во време на криза, граѓаните мора да бидат подготвени 72 часа за да се справат додека не пристигне владина помош, рече Мартен Вергаувен, експерт за политики во Генералниот директорат на Европската комисија за европска цивилна заштита и операции за хуманитарна помош. Тој учествува во Европскиот граѓански панел на тема подготвеност за кризи.

Зборувајќи пред 150 случајно избрани граѓани кои беа дел од Граѓанскиот панел, тој рече дека стратегијата испраќа порака дека подготвеноста е работа на секого во Европската Унија -и на владите и на граѓаните.

„Постои посебно поглавје за личната подготвеност на населението, кое вели дека е добро да имаме сè што ни е потребно за да преживееме 72 часа додека не пристигне помошта“, додаде Вергаувен.

Тој нагласи дека земјите-членки треба да бидат мотивирани да работат кон подготвеноста на населението во кризи и катастрофи.

Од јуни до декември, ЕК ќе преземе мерки во врска со препораките од панелот, а на пролет следната година, граѓаните ќе добијат информации за политичките акции врз основа на нивниот придонес.

Од 2021 година, речиси 2.000 луѓе од цела Европа учествувале на слични европски граѓански панели на различни теми.