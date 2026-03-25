ЕК предлага да почнат да се полнат резервоарите со гас за следната зима
Европската комисија, поради нестабилноста на пазарот предизвикана од конфликтот на Блискиот Исток, ги повика земјите членки да ја почнат сезоната на полнење на складиштата за гас на координиран и навремен начин и да се подготват за следната зима.
– Навремените и координирани подготовки се од суштинско значење за да се обезбеди правилно полнење на складиштата за гас за следната грејна сезона, адаптирање кон пазарните услови и примена на флексибилност – се наведува во соопштението на ЕК.
Во писмо испратено до сите министри за енергетика на ЕУ, комесарот за енергетика и домување, Дан Јоргенсен, потсети дека регулативата на Унијата за складирање гас им овозможува на земјите членки поголема флексибилност во постигнувањето на целите за полнење на резервоарите. Таа флексибилност, вклучително и можноста за намалување на целта за полнење или нејзино постигнување во подолг временски период под одредени услови, може да придонесе за намалување на побарувачката за гас во периоди кога понудата е ограничена и да го намали притисокот врз цените на енергијата во Европа.