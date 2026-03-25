Егзекуторот на Мадуро, кој ги водеше коморите за мачење, стана министер за одбрана на Венецуела

Густаво Гонзалез Лопез, кој раководеше со комори за тортура и шпионска мрежа, е назначен за министер за одбрана на Венецуела, објавува „Фајненшел тајмс“. Гонзалез Лопез е под санкции од САД, ЕУ и Велика Британија, меѓу другите, а ОН утврди дека тој значително придонел за кршењата на човековите права во Венецуела, вклучително и злосторства против човештвото.

Не е ни чудо, бидејќи тој беше главен организатор на насилството што го одржуваше режимот на Николас Мадуро повеќе од една деценија, со безброј политички мотивирани затворања, тортури и егзекуции поврзани со неговото име. По киднапирањето на Мадуро, привремената претседателка, Делси Родригез, која е поддржана од Вашингтон и која ја презеде земјата, сега одлучи во негова корист.

Последното реконструкција на владата во Каракас покажува дека режимот не паднал, неговите методи не се подобруваат. Гонзалез одигра клучна улога во задушувањето на протестите што избувнаа во 2014, 2017 и 2019 година, но фактот е дека режимот се справува со сегашното незадоволство многу похумано, што би било незамисливо под Мадуро, а многу политички затвореници се ослободени.

Откако Делси Родригез ја презеде власта, десетина министри се заменети, а Владимир Падрино сега го напушта Министерството за одбрана. Ова не само што отстранува еден силен човек од поранешниот режим, туку промената има и импликации врз надворешната политика.