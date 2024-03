Еди Рама направи скандал: Не му се допадна прашање од новинарка, па ја оттурна (видео)

Албанскиот премиер Еди Рама денеска за време на прес-конференцијата ја оттурна новинарката, откако, според локалните медиуми, не му се допаднало прашањето што таа му го поставила.

Како што пренесува „Газета10“, Еди Рама ја турнал репортерот на телевизијата СИРИ, откако таа му поставила прашање.

Наводно, новинарот го прашал премиерот „зошто парите на албанските даночни обврзници одат во новото пристаниште, додека во сегашното пристаниште Драч се продаваат станови на приватни инвеститори“.

После тоа дошло до физички контакт, а сѐ се случило додека бил опкружен со новинарски екипи. Целиот инцидент е снимен на камера.

„Ве молам, не ме допирајте повеќе“, рече новинарката додека Рама си заминуваше по инцидентот.

#Albania: Women Press Freedom denounces PM Edi Rama's aggression towards #AmbroziaMeta. It is unacceptable to push a reporter. Not the first time the leader has shown contempt toward critical press. We stand with Meta & demand Rama apologizes & treats journalists with respect. pic.twitter.com/nvYqI6BByD

— #WomenInJournalism (@CFWIJ) March 19, 2024