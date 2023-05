Ед Ширан победи на суд за наводниот плагијат на песната на Марвин Геј

Њујорк- Ед Ширан не ја плагирал песната Let’s Get It On на Марвин Геј кога ја компонирал Thinking Out Loud, пресуди американскиот суд.

Британскиот кантавтор негираше дека украл елементи од песната на Геј за својот мегахит од 2014 година.

Наследниците на коавторот на песната на Геј тврдеа дека Ширан, „Ворнер мјузик груп“ и „Сони мјузик паблишинг“ им должат пари за кршување на авторските права.

Ширан, наводно, на судењето во Њујорк изјавил дека доколку биде прогласен за виновен, ќе се откаже од својата музичка кариера.

„Ако тоа се случи, јас завршувам, ќе престанам“, рече тој на прашањето како влијае судењето на него и како се чувствува, пренесува Би-би-си.

Во текот на граѓанската парница во федералниот суд на Менхетен, Ширан пееше и свиреше делови од Thinking Out Loud на гитара.

Тој рече дека ја напишал песната дома во Англија со неговата пријателка Ејми Веџ и дека бил инспириран од своите баба и дедо, и од нова романтична врска која штотуку ја започнал.

Адвокатката на Ширан, Елин Фаркас им кажа на поротниците дека сличностите во прогресијата на акордите и ритмите на двете песни се букви од азбуката на музиката.

„Тоа се основни музички градбени блокови кои текстописците сега и засекогаш мора слободно да ги користат, или сите ние кои ја сакаме музиката ќе бидеме посиромашни,“ рече таа.