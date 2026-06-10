Тејана Тејлор ќе ја добие наградата „Икона на годината“ на БЕТ 2026 година

Тејана Тејлор ќе ја добие наградата „Икона на годината“ на овогодинешните награди БЕТ, како признание за нејзиното културно влијание и креативни достигнувања. Церемонијата на доделување на наградите, која ќе ја води комичарката Друски, ќе се одржи во недела, 28 јуни, пишува Пипл.

БЕТ објави во вторник дека 35-годишната Тејлор ќе биде наградена како „разновидна креативна сила“. „Тејана Тејлор го отелотворува она што значи да се биде икона денес“, рече Кони Орландо, извршен потпретседател за специјално програмирање и музичка стратегија во БЕТ.

„Таа не го бара своето место на масата, туку самата го создава, го уредува просторот и го поставува тонот за секој што влегува во неа. Нејзиното влијание се чувствува во сите делови од културата и ни е чест да славиме сè што таа претставува на Најголемата ноќ на културата“.

Во соопштението за медиумите се наведува дека наградата „Икона на годината“ „слави уметник кој го одбележува овој момент“. Наградата се доделува на „креативна сила чија работа, присуство и визија моментално поставуваат трендови – личност чие влијание не се мери според возраста, туку според несомнената важност што ја имаат во секоја просторија, секој разговор и секој агол од културата што го допираат“.

Тејлор се истакна во музичкиот свет со својот деби албум VII во 2014 година, а нејзиниот последен студиски албум Escape Room во 2025 година ѝ ја донесе првата номинација за Греми во категоријата најдобар R&B албум.

Минатата година, таа го освои својот прв Златен глобус и беше номинирана за Оскар за нејзината улога во филмот One Battle After Another. Неодамна глумеше и во серијата на Hulu All’s Fair и во филмот на Netflix The Rip.

Заедно со Тејлор, претходно овој месец беше објавено дека Лорин Хил ќе добие и посебно признание – првата награда „Икона на жива легенда“. На овогодинешните награди, Карди Би води со шест номинации, по што следуваат Кендрик Ламар и Мараја научникот со по пет.

Исто така, беа воведени две нови категории: наградата „Fashion Vanguard“ за културно влијание во модата и наградата „Pulse“ за креатор или кампања со силно влијание врз црната култура. Наградите БЕТ ќе се емитуваат во живо од театарот „Peacock“ во Лос Анџелес, а имињата на другите изведувачи, презентери, водители и специјални гости ќе бидат објавени во наредните недели.