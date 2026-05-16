Џон Траволта (72) ја доби Златната палма за животно дело во Кан

Кан – Џон Траволта беше доста изненаден кога му беше доделена почесната Златна палма за животно дело на Канскиот филмски фестивал во петокот. Ѕвездата на „Пеколот“ и „Сјаењето“ рече дека не го очекувал тоа и беше видливо трогнат. „Не можам да верувам. Ова е повеќе од Оскар“, рече 72-годишниот американски актер.

Ја прими наградата пред прикажувањето на неговото режисерско деби

Траволта ја прими наградата непосредно пред прикажувањето на неговото режисерско деби „Propeller One-Way Night Coach“. Приказната е базирана на детска книга што ја напишал за својот син Џет, кој почина во 2009 година. Филмот го следи осумгодишно момче на неговиот прв лет, тема блиска до Траволта, страствен пилот.

Траволта се здоби со меѓународна слава кон крајот на 1970-тите со улоги во филмови како „Треска во сабота навечер“ и „Сјаењето“. Наградата симболично затвора еден маѓепсан круг откако филмот „Пеколот“ на Квентин Тарантино, во кој Траволта го игра убиец Винсент Вега, ја освои Златната палма во 1994 година.

Кога директорот на фестивалот, Тиери Фремо, го праша дали неговото деби го означува почетокот на втора, режисерска кариера, Траволта не даде конкретен одговор. Тој рече дека снима филмови од страст и дека овој проект не е исклучок.