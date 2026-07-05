Џенифер Лопез на свадбата на Тејлор Свифт во необичен црн фустан

Њујорк – Џенифер Лопез беше меѓу многуте познати гости на свадбата на Тејлор Свифт и Тревис Келс, која се одржа во петокот во Медисон Сквер Гарден во Њујорк. Еден ден откако снимките од нејзиното пристигнување на церемонијата се појавија во медиумите, 56-годишната пејачка и актерка се огласи на Инстаграм за да ја покаже гламурозната облека што ја избрала за таа пригода.

Видео објавено од CNN ја покажува Лопез како пристигнува на свадбата, а подоцна сподели и неколку фотографии од облеката.

Носеше драматичен црн фустан

Нејзиниот стил го погрижија Роб Зангарди и Мариел Хен, долгогодишни стилисти познати по нивните гламурозни изгледи на црвениот тепих. Лопез избра драматичен црн фустан со спуштен струк за свадбата.

Фустанот имаше корсет со квадратен врат и волуменозна здолниште кое беше пократко напред и подолго, волуменозно назад, направено од различен материјал.

Изгледот го комплетираше со впечатлива двослојна огрлица, соодветна нараквица и обетки. Носеше и голем прстен и суптилен маникир во боја на голи бои. Косата ѝ беше врзана во елегантна пунџа со панделка, а шминката ѝ беше во топли бронзени тонови. Лопез ја опиша фотографијата со емотикони од чаша шампањ.

Свадбата на годината ги собра познатите лица

Тејлор Свифт и Тревис Келс, играч на Канзас Сити Чифс, се венчаа речиси една година откако двојката ја објави својата свршувачка во август 2025 година.

Лопез беше само една од многуте ѕвезди кои пристигнаа на прославата. Меѓу гостите беа Џиџи Хадид и Бредли Купер, Карли Клос и Џошуа Кушнер, Зои Кравиц, Ед Ширан, Селена Гомез, Хју Џекман, Мили Боби Браун, Миранда Ламберт и Бред Пејсли со неговата сопруга Кимберли Вилијамс-Пејсли.

Церемонијата ја водеше актерот Адам Сандлер, според „Пипл“.

Модата, како што се очекуваше, одигра голема улога на свадбата. Извор изјави за „Пипл“ пред церемонијата дека од гостите се барало да се придржуваат до кодексот за облекување „црно-вратоврска“, што беше очигледно по пристигнувањето во „Медисон Сквер Гарден“.