Џејми Оливер ќе готви во Белград и во Тиват

Славниот британски готвач Џејми Оливер наскоро ќе пристигне во регионот, каде што ќе биде гостин во своите ресторани во Белград и Тиват кон средината на април, внесувајќи допир на автентична италијанска кујна.

На Инстаграм страницата на неговиот ресторан во Белград беше објавено дека популарниот готвач лично ќе учествува во ексклузивни гастрономски настани. Посетителите ќе имаат можност да уживаат во медитеранската атмосфера и вкусовите на Италија што Оливер ги направи познати во своите ресторани низ целиот свет.

Тој е гостин во рестораните на Jamie’s Italian

Настаните се закажани за понеделник, 13 април, во ресторанот во марината Порто Монтенегро во Тиват, а за вторник, 14 април, во ресторанот во комплексот Белград на Вода.

Оливер ќе биде гостин во рестораните на Jamie’s Italian, кои работат во двата града. Ресторанот во Белград беше отворен кон крајот на 2023 година на Херцеговачка 14, додека ресторанот во Тиват беше отворен минатата година како дел од луксузната марина Порто Монтенегро.

За какви ресторани станува збор?

На отворањето на ресторанот, Оливер рече дека гостите ќе можат да уживаат во свежи домашни тестенини рачно приготвени секојдневно, крцкава пица од квасец, разновидни предјадења и неодоливи десерти. Тој нагласи дека концептот се базира на весели италијански вкусови, состојки од врвен квалитет и споделување оброци во пријатна атмосфера.

Резервациите за овие настани сè уште не се отворени, но тие објавија на Инстаграм дека наскоро ќе се отворат.