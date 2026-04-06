Џеј Ди Венс во битка да ја запре војната

Џеј Ди Венс во неделата вечерта предводеше френетичен обид во последен момент за да обезбеди мировен договор со иранските лидери откако Доналд Трамп се закани дека ќе му нанесе „пекол“ на Техеран пред неговиот претстоен рок.

Доцна во ноќните преговори доведоа до мировен план посредуван од Пакистан, кој повикува на итен прекин на огнот, по што следуваат понатамошни разговори во рок од 15 до 20 дена, според Ројтерс.

Трамп се закани дека ќе „разнесе сè“ во Иран, вклучително и цивилната инфраструктура, ако исламскиот режим не успее да постигне договор до вторник во 20 часот по американско источно време.

Но, планот што беше договорен, веројатно нема веднаш да го отвори Ормускиот теснец и сè уште не добил одобрение од претседателот, според официјален претставник на Белата куќа.

Началникот на пакистанската армија, фелдмаршал Асим Мунир, го координираше предложениот мировен план преку разговори зад каналот со Венс и специјалниот претставник на Трамп, Стив Виткоф, додека иранскиот министер за надворешни работи, Абас Аракчи, ги претставуваше интересите на Техеран.

Претседателот ќе одржи обраќање од Белата куќа до јавноста за спасувањето на офицер за оружје од авионот „Ф-15“ во планините на Иран во текот на викендот.

Рокот на Трамп во вторник предизвика претпазлива нестабилност во раното тргување, при што цените на нафтата малку паднаа, но сепак се задржаа над 100 долари за барел. Националниот просек за гас скокна на околу 4,10 долари за галон, што е повеќе од еден долар повеќе од почетокот на конфликтот.

Министерството за надворешни работи на Иран во понеделник соопшти дека Техеран формулирал позиции и барања врз основа на своите интереси и ги соопштил преку посредници, како одговор на предлозите за прекин на огнот.

Друг функционер на режимот рече дека тековните преговори се „некомпатибилни со ултиматумите и заканите за извршување воени злосторства“.

Во меѓувреме, висок ирански извор за Ројтерс изјави дека режимот нема повторно да го отвори Ормускиот теснец, централен премин за глобалната нафта, како дел од привременото прекин на огнот.

Изворот додаде дека Иран нема да го прифати притисокот и роковите на Трамп за постигнување договор.

Иран бара отстранување на долгогодишните санкции и трговски ограничувања на САД, додека администрацијата на Трамп инсистира режимот целосно да го прекине збогатувањето на ураниум и да го запре целиот нуклеарен развој.

Други ирански претставници изјавија за „Аксиос“ дека стравуваат дека секој иден договор со САД би можел да ги отсликува претходните примирја во Газа или Либан, каде што договорите постојат на хартија, но сепак им дозволуваат на американските и израелските сили да напаѓаат по своја волја.

Пакистанските медијатори работат на мерки за градење доверба од страна на САД за да се справат со некои ирански барања за мир.