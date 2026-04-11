Џатевска: Ќе биде тежок натпревар и мора да имаме сериозен пристап

11/04/2026 14:04

Женската македонска ракометна репрезентација утре во Велење го игра последниот натпревар од квалификациите за пласман на ЕХФ ЕУРО 2026. Националниот тим веќе втор ден е во Словенија, каде се одработуваат последните тренинзи.

Противникот е фаворит и репрезентација која веќе има изборено пласман на Европското првенство.

–  Во недела имаме натпревар против репрезентацијата на Словенија, ќе биде тежок натпревар и мора да го сфатиме сериозно. Се надевам дека можеме да се носиме со противникот, а секој позитивен резултат би бил повеќе од добредојден, изјави Ивана Џатевска.

Почетокот на натпреварот е во 18 часот, кога се играат и другите дуели од останатите групи заради регуларност. Пласман на Европското првенство обезбедуваат двете првопласирани од шесте групи, како и четири од третопласираните селекции. Женската македонска репрезентација ќе го освои третото место во групата и има шанси за пласман на ЕХФ ЕУРО 2026. 

