Џ.Д. Венс го испофали Орбан за да му помогне на изборите

Потпретседателот на САД Џ.Д. Венс денеска во Будимпешта да му помогне на унгарскиот премиер Виктор Орбан да може да ги сврти трендовите во анкетите и да ги добие многу важните избори избори в недела на 12 април.

Џ.Д. Венс продолжува велејќи дека „има толку многу работи на кои можеме да посочиме“ во однос на соработката меѓу САД и Унгарија, бидејќи го поздравува Орбан како „единствениот длабок лидер во Европа по прашањето на енергетската безбедност и независност“.

Тој го поздрави како близок партнер на американскиот претседател, Доналд Трамп, и вели „сакаме да градиме врз тие неверојатни работи“.

Потоа тој даде целосна поддршка на Орбан:

„Сакам да му помогнам колку што можам на премиерот додека се соочува со оваа изборна сезона, која верувам дека се случува за само околу една недела, изборите за избор на следниот премиер на Унгарија.

Сега, се разбира, не очекувам народот на Унгарија да го слуша потпретседателот на Соединетите Американски Држави – тоа не е првенствено причината зошто сум тука.

Но, сакав да испратам сигнал до сите, особено до бирократите во Брисел, кои направија сè што можеа за да го приземјат народот на Унгарија, бидејќи не го сакаат лидерот кој всушност се залагаше за народот на Унгарија“.

Унгарскиот премиер започна со повторување на наративот дека „со изборот на претседателот Трамп … е воведена златна ера во нашите односи“, додека ги поздравува американските странски директни инвестиции во Унгарија.

Тој укажува на улогата на САД во обезбедувањето на безбедноста на Унгарија и ја нагласува важноста на нивната енергетска соработка и ги повтори своите драматични предупредувања за претстојната енергетска криза за која вели дека ќе ја погоди Европа во наредните денови и недели.

Потоа Орбан се сврте кон Украина, велејќи дека Унгарија морала да живее „во сенките на војната“ четири години, додека се жали дека „Европејците, особено Брисел“, според него, продолжуваат да ги блокираат мировните преговори со Русија.

Потоа ги повторува своите обвинувања за „мешање на странската безбедност“ во унгарските избори.

Наведувајќи четири главни теми на нивните дискусии, тој укажа на миграцијата, „родовата идеологија“, семејната политика и глобалната безбедност.

Тој отворено ги критикуваше другите лидери на ЕУ, велејќи дека „смешно е да се гледаат премиерите и лидерите во некои од западноевропските престолнини како зборуваат за енергетската криза, кога, искрено, требаше да ги следат политиките на Виктор Орбан во Унгарија“.

„И ако ја имаа енергетската криза што ја доживуваат, ќе беше многу помалку лоша“.

Потоа Венс рече:

„Сакаме Европа да биде успешна. Сакаме европските семејства да можат да си дозволат да ги затоплуваат своите домови и да градат одлични работи. Сакаме Европа да биде енергетски независна, па дури и енергетски доминантна, но нема да биде енергетски безбедна ако продолжи да ги следи неуспешните политики од минатото.

И затоа мислам дека Виктор беше одличен пример и трасира курс што може да доведе до подобра, попросперитетна и енергетски побезбедна Европа“.

Венс потоа започна тирада против „еден од најлошите примери на мешање во странски избори што некогаш сум ги видел“, критикувајќи ги „бирократите во Брисел [кои] се обидоа да ја уништат економијата на Унгарија. Тие го направија сето тоа затоа што го мразат овој човек“, рече тој.

Со тон дека не се меша во гласањето, тој им кажува на унгарските гласачи дека треба да размислат „не кој е за или против Европа, кој е за или против САД, туку кој е за вас и против народот на Унгарија“.

„И според моето искуство, видов човек кој жестоко се залага за интересите на Унгарија“, вели тој.

„Вашето лидерство беше далеку, далеку поважен и конструктивен партнер за мир од скоро кој било друг, било каде на друго место во светот“, му вели тој на Орбан.

Орбан застана зад САД во одбрана на христијанската западна цивилизација, вели Џ.Д. Ванс

Потоа Ванс зборуваше за „морална соработка“ помеѓу администрацијата на Трамп и Унгарија на Орбан додека тие „се залагаат за вредностите на западната цивилизација“.

Тој рече дека соработката вклучува „одбрана на западната цивилизација“, додека го напаѓа она што го нарекува „индоктринација“ за родовите прашања.

Тој продолжи велејќи дека тоа е исто така „одбрана на идејата дека сме основани на одредена христијанска цивилизација и христијански вредности кои анимираат сè, од слободата на говорот до владеењето на правото, до почитувањето на правата на малцинствата и заштитата на ранливите“.

Џ.Д. Венс беше прашан дали американската администрација би соработувала и со друга унгарска влада.

Тој вели дека би соработувале, но додаде:

„Виктор Орбан ќе победи на следните избори во Унгарија, па затоа се чувствувам многу уверен во тоа и во нашиот континуиран позитивен однос“.

Потоа се свртува кон Орбан и го прашува „Виктор, дали е така?“

Воодушевено Орбан одговори: „Тоа е планот“.