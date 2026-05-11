Двосмисленоста на ЕУ во врска со Турција е лоша геополитика

Важноста на конзистентноста во надворешната политика ретко е демонстрирана толку живописно како кога двајца врвни претставници на Европската комисија усвоија радикално различен јазик за односот на ЕУ со Турција.

Еден од нив, претседателката Урсула фон дер Лајен, ја позиционираше Турција директно како член на злонамерна оска покрај Кина и Русија. Таа тврдеше дека изградбата на Европа треба да се заврши за да „не потпадне под руско, турско или кинеско влијание“. Таа додаде дека „мора да размислуваме пошироко и погеополитички“, инсинуирајќи дека Анкара всушност е геополитички ривал.

Другата, шефицата за проширување на ЕУ, Марта Кос, усвои радикално поинаков наратив во обраќањето пред Европскиот парламент, наведувајќи дека „ни треба Турција во светлината на променливите геополитички реалности во Европа и Блискиот Исток“. Таа ги започна своите забелешки со нагласување на важноста на Анкара како трговски и безбедносен партнер.

Во надворешната политика, долгорочната ефикасност на државниот актер во обликувањето на природата на билатералните врски зависи од неговиот кредибилитет. А доследноста е суштинска компонента на кредибилитетот. Изгледот дека е доследна и кредибилна ќе биде клучен фактор за успех во трансформацијата на ЕУ како посилен и поефикасен надворешнополитички субјект.

Зато, оваа јавна демонстрација на внатрешен раскол меѓу врвните претставници на ЕУ е толку штетна за амбициите на Унијата да биде сигурен надворешнополитички актер. Амбивалентноста на ЕУ кон Турција е долгогодишна тема. Долго време, главната интелектуална поделба беше околу евентуалното членство на земјата во Унијата. И покрај тоа што е земја-кандидат и започна формални преговори за пристапување во 2005 година, перспективата за членство на Турција остана контроверзно прашање. Потоа, во 2007 година, поранешниот француски претседател Никола Саркози се откажа од обврската да ја држи вратата отворена за Анкара. Тој жестоко се спротивстави на влезот на Турција, сметајќи дека „не мислам дека за Турција има место во Европа“ и дека местото на земјата е во „Мала Азија“.

Во последниве години, условите на оваа поделба повторно се променија. Со демократското уназадување во Турција и порастот на движењата против проширувањето во многу европски земји, евентуалното пристапување на Анкара стана неактивна тема. Оваа динамика оттогаш се совпадна со поочигледните аспирации на ЕУ да ја зајакне својата стратешка автономија во променлива и попредизвикувачка геополитичка средина. Како резултат на тоа, европската дебата сега е многу помалку за евентуалното пристапување на Турција, а повеќе за тоа како да се дефинира нејзината улога како можен стратешки партнер.

Геополитичката ЕУ треба да ја одреди природата на својот однос со глобалните и регионалните актери кои имаат влијание врз нејзината способност да ја обликува регионалната стабилност. Затоа, на пример, постои голем интерес за повторно зацврстување на Велика Британија како близок партнер по токсичната ера создадена од дебаклот со Брегзит. Затоа е и оправдана аспирацијата за ремоделирање на односот со помалку предвидливите САД. Јасното дефинирање на нов однос со Турција во светлината на превирањата во трансатлантските односи и заканата од Русија е стратешки императив за ЕУ.

Опсегот на можна рамка за стратешко партнерство со Турција всушност би можел да биде доста амбициозен. Претстојниот труд на Карнеги Европа ја рангира Турција како шести најкритичен глобален партнер на ЕУ во однос на нејзиниот придонес кон економската безбедност, веднаш по Јапонија и пред САД. Како сојузник на НАТО, Турција е исто така неопходен безбедносен актер. Нејзината растечка база на одбранбена индустрија може да помогне во исполнувањето на европските аспирации за намалување на зависноста од САД. Со оглед на нејзината географија, соработката во проширувањето на меѓусебната поврзаност на Европа – без разлика дали е во енергетиката или логистиката – претставува уште еден можен пат за соработка. Но, дури и оваа позитивна агенда е сериозно попречена од неодлучноста на Унијата за тоа како ја гледа иднината на своите односи со Анкара.

Освен тоа, недоследниот став на ЕУ би можел дополнително да ги влоши веќе затегнатите односи со Турција. Забелешките на фон дер Лајен многумина во земјата ги протолкуваа како доказ дека Унијата е геополитички ривал. Оние кои го застапуваат ова мислење во Анкара оттука тврдат дека турската надворешна политика никогаш не може да зависи од трајно и длабоко партнерство со Брисел и соодветно на тоа дека треба да ја развива својата надворешна и безбедносна политика не само за да се заштити од ЕУ, туку и активно да работи на штета на интересите на ЕУ во соседството – вклучително и на Балканот, Блискиот Исток, па дури и во Африка. Тие исто така се залагаат против каков било компромис за преовладувачките политички несогласувања, вклучително и во Кипар. Придружен заклучок е потребата од воспоставување поблиски односи со незападните сили како Кина и Русија. Пресметано или не, токму ова е типот на размислување што го зајакнаа изјавите на претседателот на ЕК.

Во 1952 година, обраќајќи се на конференцијата на Конзервативната партија на Велика Британија, тогашниот премиер Винстон Черчил рече дека „подобро е да се биде и во право и доследен. Но, ако мора да се избере – мора да се избере да се биде во право“. Токму таму стои ЕУ во однос на Турција по забелешките на фон дер Лајен. Во овој случај, таа треба да почне да биде во право, а потоа и доследна. А, за да се биде во право е потребна убедливост: Убедливост помеѓу аспирациите на Унијата да се трансформира во ефикасен геополитички актер и условите на нејзиниот ангажман со земја-кандидатка која, во многу погледи, веќе е таква. (Карнеги)