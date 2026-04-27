Дури и малку алкохол може да го оштети мозокот, покажува студија

Добро е познато дека премногу алкохол е штетен, но нова студија открива дека дури и мали количини алкохол можат да го оштетат мозокот. Американските научници го поврзаа поголемиот внес на алкохол со намалена перфузија, или проток на крв, во мозокот и со потенок церебрален кортекс, делот од мозокот каде што се одвиваат повеќето процеси на размислување од повисок ред. Овие знаци, важно е да се напомене, беа пронајдени кај луѓе кои пиеле во препорачаните граници, пишува Science Alert.

Тоа се мажи кои консумирале 60 или помалку пијалоци месечно и жени кои пиеле 30 или помалку пијалоци месечно. Еден пијалок содржи околу 14 грама чист етанол, што е приближно еквивалентно на шише пиво, чаша вино или шот жесток пијалок. Останувањето под овие нивоа одамна се препорачува, иако најновите американски упатства за исхрана повеќе не наведуваат безбедна дневна горна граница.

Врска со возраста и стареењето

Научниците, исто така, открија корелација помеѓу консумирањето алкохол, возраста и мерењата на протокот на крв и дебелината на надворешниот слој на мозокот. Наодите сугерираат дека ефектите од дури и повремено пиење се акумулираат со текот на времето.

„Консумирањето алкохол кое се смета за „нискоризично“ може да има последици врз интегритетот на кортикалното ткиво, особено со напредувањето на возраста. Овие наоди би можеле да дадат информации за тековните стратегии за намалување на штетата и упатствата за јавно здравје за консумирање алкохол“, напишаа истражувачите во својот труд.

Методологија на истражувањето

Студијата опфати 45 здрави возрасни лица на возраст од 22 до 70 години, без историја на нарушувања поврзани со алкохол или прекумерно пиење во изминатата година. Учесниците одговараа на прашања за нивните навики за пиење во текот на изминатата година, изминатите три години и нивниот животен век. Просечната потрошувачка на алкохол кај сите учесници беше 21 пијалок месечно во текот на нивниот животен век, со опсег од 1 до 54 пијалоци месечно.

Податоците од нивните одговори потоа беа споредени со скенирања со магнетна резонанца кои го мереа волуменот и дебелината на кортикалот, како и мерења на перфузијата на мозокот, кои беа достапни за 27 учесници. Важно е да се напомене дека тестовите беа спроведени само еднаш, што значи дека учесниците не беа следени подолг временски период.

Протокот на крв како клучен индикатор

Додека дебелината на кортикалот беше поврзана со нивото на консумирање алкохол, поврзаноста беше посилна со перфузијата на мозокот. Ова укажува дека алкохолот може да има поголемо влијание врз протокот на крв, што пак го зголемува ризикот од оштетување на мозочното ткиво. Како и во остатокот од телото, добрата циркулација во мозокот е неопходна за испорака на кислород и хранливи материи и отстранување на отпадни производи.

„Земени заедно, наодите може да ги одразуваат кумулативните ефекти од консумирањето алкохол во мали количини во текот на животот, кои комуницираат со стареењето за да го поттикнат зголеменото намалување на церебралниот проток на крв и дебелината“, пишуваат истражувачите.

Ограничувања и поширок контекст

Иако оваа студија не ги опфаќа причините за набљудуваната поврзаност, научниците претпоставуваат дека оксидативниот стрес – биолошко абење кон кое може да придонесе алкохолот – е веројатно еден од клучните фактори. Постојат некои ограничувања на студијата што треба да се земат предвид. Не докажува директна причинско-последична врска, делумно затоа што разгледувала само еден временски период. Исто така, навиките за пиење биле самопријавени од учесниците, така што податоците може да не се целосно точни, а фактори како што се исхраната и вежбањето не биле земени предвид.

И покрај овие ограничувања, ова се значајни наоди што се вклопуваат во растечкиот број здравствени истражувања што го доведуваат во прашање дали постои „безбедно“ ниво на пиење. Според тоа, најновите официјални американски упатства за исхрана, ажурирани претходно оваа година, не наведуваат специфична количина на консумирање алкохол под која луѓето треба да останат. Наместо тоа, тие советуваат „пијте помалку алкохол“ за подобро целокупно здравје.

Со оглед на оваа нова студија и претходно објавените наоди, можеби е време да се преиспита колку често всушност пиете. „Потребни ни се повеќе истражувања за подобро да ги разбереме функционалните невробиолошки последици од консумирањето алкохол со „низок ризик“ кај возрасните“, заклучуваат истражувачите.