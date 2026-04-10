Дури и да изгуби Орбан, враќањето на Унгарија кон либералната демократија не е загарантирана

Во недела, Унгарците ќе излезат на гласачки места за да одлучат за насоката на нивната земја во следните четири години на избори кои изгледаат како да ќе бидат пресвртни. Виктор Орбан, најдолгогодишниот премиер во Европа – кој е на власт 16 години и ја трансформираше својата земја во изборна автократија – би можел да ги изгуби изборите. Пред гласањето, претставниците на ЕУ имаат големи очекувања за промени во Унгарија под потенцијално ново раководство. Политико објави дека „бриселскиот естаблишмент се моли [Петер] Маѓар да победи, надевајќи се дека владата на Тиса ќе ги продлабочи врските со ЕУ“.

Маѓар стана пионер кога влезе на унгарската политичка сцена во 2024 година по политички скандал во кој беа вмешани поранешниот претседател Каталин Новак и министерот за правда, поранешната сопруга на Маѓар, Јудит Варга. Со справувањето со социоекономските грижи на обичните Унгарци, политизирањето на запуштените здравствени и образовни системи и истакнувањето на влошената економска состојба во земјата и корумпираните владини практики, Маѓар постојано се искачува на анкетите.

И сепак, иако изборната победа за неговата партија Тиса се чини дека е на дофат, набљудувачите не треба да имаат превисоки очекувања за исходот од изборите – или за изгледите на Маѓар доколку тој стане нов премиер на Унгарија.

Прво, иако сите независни анкетари покажуваат дека Маѓар и неговата партија Тиса јасно се пред Фидес, изгледите тој всушност да победи на изборите остануваат неизвесни. Иако изборите се слободни, тие се нефер, бидејќи Орбан го нивелираше изборното поле во своја корист со текот на годините, создавајќи нефер предност. Мерките вклучуваат повторено манипулирање со изборните единици, додавање „компензација за победниците“ во корист на најсилната партија и давање право на глас на унгарските малцинства во странство, кои се во голема мера поддржувачи на Фидес. Покрај тоа, истрагите открија систематска изборна измама, вклучувајќи верижно гласање, купување гласачи и заплашување, особено во најсиромашните региони на Унгарија.

Под овие околности, останува нејасно дали гласовите на Тиса ќе се претворат во парламентарно мнозинство, а камоли во уставно мнозинство. Клучно е што без двотретинско мнозинство во парламентот ќе биде речиси невозможно да се демонтира режимот на Орбан. Во текот на изминатите 16 години, Фидес ги вгради своите идеи и персонал во политичкиот систем на Унгарија преку кардинални закони кои бараат супермнозинство за да се променат или укинат.

Враќањето на Унгарија во кругот на изборните демократии би барало замена на лојалистите на Фидес, кои се судии на Уставниот суд и раководители на клучни јавни институции, како што се генералниот обвинител и претседателот на медиумскиот орган. Уште полошо, претседателот на Унгарија, Тамаш Суљок, избран од парламентот, е уште еден лојален на Фидес кој вообичаено би останал на функцијата до 2029 година. Иако улогата на претседателот е во голема мера церемонијална, Фидес неодамна донесе закон со кој ја зајакнува, веројатно во очекување да бидат соборени од власт на изборите. Претседателот на тој начин би можел да претставува уште една пречка за владата на Тиса со враќање на законодавството или со тоа што ќе го праќа на уставниот суд преполн со Фидес кадри на разгледување.

Со оглед на овие околности, може да се појави ситуација слична на онаа во Полска кога Партијата за право и правда (ПиС) ги загуби изборите во 2023 година. Откако ја победи радикално десничарската партија, премиерот Доналд Туск беше обвинет за прибегнување кон незаконски средства за враќање на демократијата, предизвикувајќи критики од правните научници. Во загрижувачки знак за унгарските демократи, по изборот на кандидатот на ПиС, Карол Навроцки, за претседател минатата година, тој редовно ја опструира владата на Туск со ставање вето на суштинските закони, вклучително и неодамнешната судска реформа што беше дел од агендата на владата за владеење на правото.

Новата унгарска влада би се соочила со слични пречки, но со уште потешка битка. По 16 години на власт, двојно подолго од ПиС во Полска, Фидес е многу повкоренета во државата отколку што беше ПиС, што го прави враќањето на статус кво пред тоа уште попредизвикувачко.

Дури и ако гласовите на Тиса се преведат во мнозинство во парламентот и ѝ овозможат да спроведе реформи, демократите не треба да очекуваат премногу од унгарската влада. Лидерот на опозицијата потекнува од конзервативно семејство и беше член на Фидес повеќе од две децении – тој помина години работејќи за режимот на Орбан и е јасно идеолошки усогласен со својата поранешна партија.

Всушност, некои прелиминарни анализи на моделите на гласање на Тиса во Европскиот парламент сугерираат дека партијата главно се усогласува со Фидес, особено во врска со имиграцијата и Украина. Иако ова може да биде тактичко, со оглед на чувствителноста на овие прашања во унгарскиот политички дискурс, партиската програма на Тиса, исто така, ветува дека ќе го отфрли договорот и квотите на ЕУ за мигрантите и ќе се спротивстави на забрзаниот пристап на Украина кон ЕУ. Значи, иако Тиса несомнено ќе биде поконструктивна сила во односите со европските партнери, ќе останат некои фундаментални несогласувања.

Конечно, иако гласачката база на Тиса главно се состои од либерални и левичарски гласачи, прогресивците не треба да се надеваат на брза транзиција кон либерална демократија во Унгарија. Според неодамнешните анкети, новиот парламент ќе биде составен исклучиво од десничарски партии: десничарската Тиса, крајно десничарската Фидес и потенцијално екстремно десничарското Движење „Нашата татковина“. Маѓар, иако генерално тврди дека ја поддржува еднаквоста, досега избегнуваше да заземе јасен став за поддршка на некои основни идеолошки прашања, како што се ЛГБТК+ правата. Иако ова би можело да биде дел од стратешки пристап за да се избегне нудење на Фидес какви било ранливости што би можел да ги искористи за својата пропаганда, тоа е исто така во согласност со неговата политичка историја и десничарската природа на програмата на неговата партија.

Со оглед на предизвиците со кои ќе се соочи Маѓар доколку биде избран, а да не ја спомнуваме сопствената десничарска идеологија, се чини малку веројатно дека тој би дал приоритет на враќањето на либералната демократија во Унгарија, надвор од обидот да се поништи 16-годишното владеење на Орбанизмот. Прогресивците и демократите треба да ги контролираат своите очекувања пред гласањето во недела. Како што стојат работите, најдоброто сценарио за Унгарија е враќање на изборната демократија, а либералната демократија веројатно ќе остане недостижна засега. (Гардијан)