ДУИ најдоа активист на платен список на Меџити
„Во Open Finance е евидентирана месечна исплата од околу 1.000 евра од Општина Чаир за Хаќим Рамадани, поранешен директор и кандидат за градоначалник од друга општина. Ниту живее во Чаир. Ниту е даночен обврзник во Чаир. Ниту има врска со реалните потреби на граѓаните на Чаир.
Сепак, од буџетот на граѓаните на Чаир редовно се плаќа партиски активист, додека воспитувачките и вработените во градинките во Чаир шест месеци ја немаат добиено исплатата од само 100 евра и си заминуваат една по една од работните места. Ова е реалноста што ја создаде Изет Меџити. Пари за партиските кадри има, за воспитувачките што се грижат за децата во Чаир нема. Ова е морална, политичка и институционална злоупотреба на општината.
Изет Меџити го загуби секој кредибилитет да зборува за одговорност, развој и грижа за граѓаните. Бараме итна оставка и нема да запреме сè додека не замине и додека на Чаир не му се врати институционалното достоинство“, порачаа од ДУИ.