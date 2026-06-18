Драматични снимки од Москва, чад се шири над делови на градот по напади од украински дронови
Густ чад и пламени јазици рано утринава се издигнаа над југоисточниот московски реон Капотња, пренесуваат агенциите изјави на очевидци.
Првично не беше познато што е причината за пожарот. Во тој дел на руската престолнина се наоѓа Московската нафтена рафинерија.
A Ukrainian drone flies into what looks like a residential building in Moscow this morning. Fascist Russia’s capital is getting hammered this morning in a huge drone attack – an oil refinery in the SE of the city was hit again, and now huge plumes of dark smoke hang in the air. pic.twitter.com/hTmNj6aw2e
— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) June 18, 2026
Градоначалникот на Москва, Сергеј Собјанин, соопшти дека во текот на ноќта руската противвоздушна одбрана соборила повеќе од 30 беспилотни летала упатени кон градот.
Footage of a Ukrainian drone hitting on of the storage tanks at the oil refinery in Moscow, sending the lit flying several dozen meters into the air.
Russia 🇷🇺 pic.twitter.com/Jsch0VC4Sn
— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 18, 2026
Подоцна тој информираше дека неколку дронови успеале да ја погодат Московската рафинерија.
„Силите на противвоздушната одбрана продолжуваат да ги одбиваат нападите. Неколку беспилотни летала успеаја да стигнат до рафинеријата. Се преземаат мерки за отстранување на последиците“, напиша Собјанин на руската социјална мрежа „Макс“.
Russians try to shoot down an incoming Ukrainian drone near Moscow oil refinery, first with small arms fire and then with a MANPADS. Unclear if successful, and another drone is seen incoming shortly after. The locals appear to be enjoying the show. pic.twitter.com/CdX1qy8C47
— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) June 18, 2026
Засега нема информации за евентуални жртви ниту за обемот на штетата предизвикана од нападот и пожарот. Руските власти продолжуваат со проценка на состојбата на терен.
More scenes from Moscow. pic.twitter.com/5fQ75bbGho
— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 18, 2026