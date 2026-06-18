Драматични снимки од Москва, чад се шири над делови на градот по напади од украински дронови

18/06/2026 09:51

Густ чад и пламени јазици рано утринава се издигнаа над југоисточниот московски реон Капотња, пренесуваат агенциите изјави на очевидци.

Првично не беше познато што е причината за пожарот. Во тој дел на руската престолнина се наоѓа Московската нафтена рафинерија.

Градоначалникот на Москва, Сергеј Собјанин, соопшти дека во текот на ноќта руската противвоздушна одбрана соборила повеќе од 30 беспилотни летала упатени кон градот.

Подоцна тој информираше дека неколку дронови успеале да ја погодат Московската рафинерија.

„Силите на противвоздушната одбрана продолжуваат да ги одбиваат нападите. Неколку беспилотни летала успеаја да стигнат до рафинеријата. Се преземаат мерки за отстранување на последиците“, напиша Собјанин на руската социјална мрежа „Макс“.

Засега нема информации за евентуални жртви ниту за обемот на штетата предизвикана од нападот и пожарот. Руските власти продолжуваат со проценка на состојбата на терен.

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