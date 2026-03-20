Доналд Трамп ќе има и златна монета со својот лик

20/03/2026 14:18

 

Комеморативна златна монета со ликот на американскиот претседател Доналд Трамп е одобрена од федералната комисија за уметност.

24-каратната златна монета е наменета за одбележување на 250-от роденден на Америка на 4 јули и го прикажува Трамп со тупаници притиснати на биро.

По презентацијата од страна на американската ковница, Комисијата за ликовни уметности на САД едногласно гласаше за одобрување на дизајнот, и покрај прашањата за нејзината легалност.

Федералниот закон не дозволува жив претседател да се појавува на американската валута. Но, монетата се издава во согласност со овластувањето и дискреционото право на секретарот за финансии Скот Бесент да кова и издава златни монети со доказ за монети.

Се очекува Бесент да нареди монетата да се кова откако американската ковница ќе ги издаде конечните димензии.

Потпретседателот на комисијата, Џејмс Мекрери, рече: „Предлагам да се одобри оваа [монета] како што е претставена, и со силно охрабрување да ја направите што е можно поголема, до три инчи во дијаметар“.

За споредба, американскиот четврт долар е широк помалку од еден инч. Трамп минатата година ги отпушти членовите на Комисијата за ликовни уметности, заменувајќи ги со сојузници.

Демократскиот конгресмен од Њујорк, Ричи Торес, минатата година предложи закон насловен како „Закон за Трамп (Ограничување на грдите портрети на пари), со кој им се забранува на претседателите да издаваат валута со свој лик. Тој не е усвоен.

Досега, Калвин Кулиџ е единствениот друг американски претседател кој бил прикажан на монета во својот живот.

