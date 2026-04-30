ДОМ обвини дека е донесен недемократски законот за минерални суровинина
Демократска обнова на Македонија (ДОМ) остро реагира на донесувањето на Законот за минерални суровини по скратена постапка без јавна расправа и без вклучување на стручната јавност и граѓаните.
„Овој начин на носење закон не е техничко прашање – туку суштинско отстапување од демократските принципи. Кога се носат одлуки што директно влијаат врз природните ресурси, здравјето на луѓето и иднината на локалните заедници, исклучувањето на јавноста и покрај бројните реакции е неприфатливо.Дополнително загрижуваат решенијата што отвораат простор за злоупотреби и еколошки штети како што се:
- рударски активности да започнат пред да се решат имотно-правните односи со граѓаните,
- клучни одлуки за „стратешки” минерали да се носат без доволна контрола и јавен надзор,
- приватни интереси да иницираат проекти со сериозни последици врз животната средина,
- потенцијално заобиколување или слабеење на постојните еколошки стандарди.
ДОМ јасно укажува дека ваквите законски решенија носат ризик од правна несигурност, зголемени еколошки штети и дополнителна недоверба кај граѓаните. Затоа прашуваме и бараме објаснување и аргументи: дали ваквите „решенија” навистина носат добивка или пак се трошок за граѓаните и државата?
За нас се неприфатливи наративите дека овие законски измени се во име на „усогласување со европските стандарди”. Напротив, европските практики и граѓанската демократија подразбираат транспарентност, учество на јавноста и силна заштита на животната средина – нешто што во овој случај е целосно изоставено.
Ја повикуваме јавноста и сите политички чинители да ги искористат сите демократски и институционални механизми за да се преиспитаат спорните одредби. ДОМ ќе продолжи да соработува и да ги поддржува граѓанските организации, експертската јавност и локалните заедници и заедно да ги спречиме ваквите штетни законски решенија
Бараме отворање на итна јавна дебата за законот, ревизија на спорните решенија и гаранции за заштита на животната средина и правата на граѓаните. Развојот кој се гради на сметка на природата и здравјето на луѓето не е развој, туку краткорочен интерес и профитерство во корист на поединци. Одговорноста за овие одлуки е сериозна – и затоа мора да се носат внимателно, транспарентно и во интерес на јавноста и државата“, стои во реакцијата на ДОМ.