Договорот помеѓу САД и Иран ќе биде потпишан во планинското одморалиште Биргеншток

16/06/2026 19:34

Потпишувањето на рамковниот договор помеѓу Иран и САД за завршување на војната на Блиски Исток ќе биде организирано во планинското одморалиште Биргеншток, централна Швајцарија.

– Во оваа фаза, потпишувањето е закажано за петок, 19 јуни во Биргеншток, во кантонот Нидвалден. Местото го предложија пакистанските и катарските медијатори, како и САД и Иран, се наведува во соопштението на швајцарското Министерство за надворешни работи.

Во соопштението се истакнува дека швајцарското МНР е во близок контакт со САД, Иран, Пакистан и Катар.

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