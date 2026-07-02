„Дјуран Дјуран“ доаѓаат во Скопје со сопругите: Сите детали пред вечерашниот мегаконцерт

Британската поп-сензација „Дјуран Дјуран“ вечерва од 21 часот, по концертот во Софија, ќе одржи прв концерт во Скопје, во „Борис Трајковски“, во рамките на турнејата низ Европа, вклучувајќи концерти во Данска, Холандија, Чешка, Унгарија, Србија, како и три специјални настапи во Италија ова лето: 7 јули во Верона, 9 јули во Казерта и 11 јули во Кодроипо.

Дина Јашари и нејзиниот бенд се официјалниот opening act на концертот на Duran Duran во Скопје, како едно од највозбудливите и најавтентични имиња на новата македонска музичка сцена.

Познати по нивните светски хитови „Rio“, „Save A Prayer“, „Ordinary World“ и „Come Undone“, „Djuran Djuran“ беа еден од најуспешните бендови во осумдесеттите години и бенд број еден во „Втората Британска Инвазија“ од Ем Ти Ви во САД. Од осумдесеттите години до сега, имаат пласирано 14 синглови во Топ 10 на Британската топ листа и 21 сингл во Билборд Хот 100, а според Сандеј Меркјури, имаат продадено преку 100 милиони копии. Кога првпат се појавија, општо беа сметани за дел од нео романтистичката сцена, заедно со други бендови како Спандау Балеј, но подоцна го изгубија овој имиџ. Групата беше формирана од страна на Ник Родс, Џон Тејлор и Стефан Дафи, со подоцнежно приклучување на Роџер Тејлор и по бројни промени во составот, Енди Тејлор и Сајмон Ле Бон. Никогаш не престанаа да создаваат, само имаа промени во составот. Во 2021 го објавија својот 15-ти студиски албум Future Past, а во 2013 година, албумот со 13 песни, Dance Macabre.

Се за рајдер листата на „Дјуран Дјуран“ за концертот во Скопје, за „Независен“ откри организаторот „Авалон“.

Колку дена членовите на „Дјуран Дјуран“ ќе престојуваат во Скопје?

Само еден ден. По концертот во Скопје заминуваат за Лондон, каде што ги очекува голем настап во „Хајд Парк“ пред околу 80.000 посетители.