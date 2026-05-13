Директорот на ФБИ обвинет дека пие на работа

Директорот на ФБИ, Кеш Пател, вчера на расправата за буџетот жестоко се судри со демократски пратеник, отфрлајќи ги обвинувањата дека пие прекумерно на работа и повремено е недостапен за вработените како „недвосмислено и категорично лажни“. Жестоката дебата избувна откако сенаторот Крис Ван Холен го соочи Пател со неодамнешна статија во списанието „Атлантик“ во која го критикуваше неговото раководство на федералната агенција за спроведување на законот.

„Нема да дозволам моето име да биде оцрнето со неосновани обвинувања и медиумски лаги“, му рече Пател на сенаторот Ван Холен. Пател го тужи „Атлантик“ за 250 милиони долари поради статијата, а на расправата се обиде да му возврати на сенаторот обвинувајќи го дека „пиел маргарити на сметка на даночните обврзници“ за време на посетата на Ел Салвадор минатата година.

„Единствената личност овде што пиела на сметка на даночните обврзници во текот на денот сте вие“, рече Пател, на што Ван Холен одговори: „Директоре Пател, ве молам. Ова се сериозни обвинувања против вас“. Кога го прашале дали би бил спремен да направи алкотест, Пател одговорил: „Ќе направам секаков тест на кој ќе се согласите“.

Атлантик изјави дека стои зад својата приказна и енергично ќе се брани од „неоснованата тужба“. Сенаторот Ван Холен ги нарече тврдењата на Пател за маргаритите „демонстративно лажни“. По контроверзниот состанок минатата година, Ван Холен јавно ја обвини владата на Ел Салвадор дека погрешно ја претставува природата на неговиот состанок со Килмарн Абрего Гарсија, кој погрешно бил депортиран во таа земја.

Според него, салвадорските функционери го организирале состанокот покрај базенот на хотелот и го организирале со пијалоци што личеле на алкохол.

Жешката размена се случила на годишното сослушување на поткомитетот за буџет на Сенатот. Директорот Пател ја искористил можноста да ги истакне она што тој го нарече големи достигнувања во борбата против криминалот откако ја презел функцијата. Републиканските сенатори го пофалиле неговото лидерство.

Од друга страна, демократите го критикувале за патувања што комбинирале службени должности и приватни одмори и за масовните отпуштања на агенти кои работеле на истраги против поранешниот претседател Доналд Трамп.

Сенаторот Крис Кунс од Делавер директно го праша Пател за патувањето на Зимските олимписки игри во Италија, каде што беше снимен како слави со златниот американски машки хокеарски тим. „Отидовте на Олимписките игри во Милано. Колку чинеше тоа патување и како придонесе за вашата мисија како директор на ФБИ?“, го заинтересира Кунс.

Пател одговори дека ФБИ е одговорно за безбедноста на Игрите и тврдеше дека неговото патување во Италија го олеснило екстрадицијата на кинески сајбер криминалец, кој бил уапсен од италијанските власти, во американски притвор.