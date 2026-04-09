Денвер го победи Мемфис, Јокиќ оствари трипл-дабл

09/04/2026 08:10

Денвер нагетс ноќеска го победи Мемфис во натпревар од регуларната сезона на НБА со 136:119. 

Центарот на Нагетс, Никола Јокиќ, оствари трипл-дабл со 14 поени, 15 скока и 10 асистенции. Најефикасен во победничката екипа беше Џамал Мареј со 26 поени.

Во поразениот тим се истакнаа Кауард со 27, Хендрикс и Вилијамсон со по 16 поени.

Резултати на другите НБА-натпревари одиграни ноќта среда кон четврток:

Кливелнд- Атланта 122:116
Детроит – Милвоки 137:111
Орландо – Минесота 132:120
Сан Антонио – Портланд 112:101
ЛА Клиперс – Оклахома 110:128
Феникс – Далас 112:107.

Оклахома е прва во Западната конференција со ефект 64-16 (победи-порази), Детроит е лидер на Исток со 58-22.

Најчитани