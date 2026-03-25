Денвер го победи Феникс на гости, Јокиќ оствари трипл-дабл

Денвер нагетс го победи Феникс санс со 125:123 рано утрово на гостински терен во натпревар од регуларната сезона на НБА-лигата.

Центарот на Денвер, Никола Јокиќ, го предводеше својот тим до триумфот. Србинот оствари трипл-дабл постигнувајќи 23 поени, 17 скока и 17 асистенции.

Во домашниот тим, се истакна Девин Букер со 22 поени, три скока и осум асистенции.

На другите натпревари играни ноќта вторник кон среда постигнати се следниве резултати:

Шарлот – Сакраменто 134:90

Њујорк – Њу Орлеанс 121:116

Кливленд – Орландо 136:131.

Во Западната конференција лидер е Оклахома со биланс 57-15 (победи-порази), Деневр е четврти со 45-28. Феникс има биланс 40-33 на шестата позиција.

На Исток прв е Детроит со 52-19.