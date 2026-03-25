Денвер го победи Феникс на гости, Јокиќ оствари трипл-дабл

25/03/2026 08:27

Денвер нагетс го победи Феникс санс со 125:123 рано утрово на гостински терен во натпревар од регуларната сезона на НБА-лигата.

Центарот на Денвер, Никола Јокиќ, го предводеше својот тим до триумфот. Србинот оствари трипл-дабл постигнувајќи 23 поени, 17 скока и 17 асистенции. 

Во домашниот тим, се истакна Девин Букер со 22 поени, три скока и осум асистенции.

На другите натпревари играни ноќта вторник кон среда постигнати се следниве резултати:

Шарлот – Сакраменто 134:90
Њујорк – Њу Орлеанс 121:116
Кливленд – Орландо 136:131.

Во Западната конференција лидер е Оклахома со биланс 57-15 (победи-порази), Деневр е четврти со 45-28. Феникс има биланс 40-33 на шестата позиција. 

На Исток прв е Детроит со 52-19.

Поврзани содржини

Арсенал без Езе околу еден месец
Зверев последен четвртфиналист на турнирот Мајами
Крај на една ера: Мохамед Салах го напушта Ливерпул
Македонските фудбалери отпатуваа за Копенхаген
Испишана историја на скијањето: Кристалниот глобус за прв пат оди во Јужна Америка
Нема проширување на Лигата на шампионите
Познати се четвртфиналните двојки на Мастерсот во Мајами
ФИФА откажа 2.000 хотелски резервации за СП 2026 година во Филаделфија

Најчитани