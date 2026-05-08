Денот на победата на Русија – голем дебакл за Путин

Во текот на повеќе од две децении на власт, претседателот Владимир Путин работеше на тоа да го претвори историскиот комеморативен настан на Русија за Втората светска војна во прослава на идната воена слава и глобално влијание. Но, овогодинешниот џамбор на Денот на победата само го нагласува неговиот неуспех во реализацијата.

Умерените свечености на 9 мај – во чест на поразот на нацистичка Германија по цена на околу 27 милиони советски животи – се најјасен знак досега дека војната на Кремљ во Украина зема свој данок.

„Ова ќе биде најчудниот Ден на победата во ерата на Путин“, забележа протераниот руски новинар Дмитриј Колезев во неодамнешен подкаст.

За прв пат од 2007 година, кога – под Путин – парадата почна да вклучува воена опрема, нема да има тенкови или ракетни лансери што се движат низ Црвениот плоштад. Наместо воено покажување во советски стил, московјаните се почестени со поинаква историска реконструкција, имено враќање во преддигиталната ера. Текстуалните пораки и мобилниот интернет се исклучени додека властите се подготвуваат за можни украински напади со беспилотни летала, нарушувајќи сè, од такси и достава на храна до банкомати и бесконтактни плаќања. Во околу 27 руски градови, парадите се целосно откажани.

Кремљ ги брани ограничувањата како неопходна мерка на претпазливост против „терористичката закана од режимот во Киев“. Исто така, се обиде да го намали значењето на датумот, тврдејќи дека за разлика од минатогодишниот 80-ти јубилеј, ова не е значајна година.

Но, наместо да ги убедат Русите дека се борат против единствено злобен непријател – оној што пропагандната машина на Кремљ го осудува како „нацистички“ – ограничувањата ја разоткриваат ригидната посветеност на Путин кон конфликт кој е сè пореметувачки дома и кој, од јануари, ја надмина советската улога во Втората светска војна.

Безбедносните мерки околу парадата „одразуваат нова фаза од војната, која сега доаѓа директно во Русија, како и паранојата на безбедносните служби“, изјави за ПОЛИТИКО аналитичарот од Москва, Андреј Колесников.

Повеќе од четири години, Кремљ ги уверува Русите дека „специјалната воена операција“, како што ја нарекува војната во Украина, нема да влијае на нивниот секојдневен живот. Оваа година тоа сценарио – за прв пат по речиси две децении – е значително изменето.

Лош изглед

Од почетокот на годината, украинските ракети со долг дострел „Фламинго“ ја погодија руската енергетска и воена инфраструктура длабоко во срцето на земјата, повеќе од илјада километри од фронтовската линија.Во последните денови, беспилотните летала парализираа десетици аеродроми. Позагрижувачки за Путин е што еден дрон успешно стигна до станбена висока зграда на само шест километри од Кремљ.

Додека одбраната на Русија се тестира на видно место, Кремљ се бори да одржи и второ ветување: глобална релевантност. Минатата година, сега заробениот поранешен претседател на Венецуела, Николас Мадуро, беше меѓу околу триесетина странски достоинственици кои присуствуваа на парадата. Оваа година, списокот на гости се намали на неколку лидери; оние од Белорусија, Казахстан, Киргистан, Малезија и Лаос. Сепак, Никол Пашањан од Ерменија одби да присуствува, наведувајќи ги претстојните избори, кратко откако беше домаќин на украинскиот претседател Володимир Зеленски како дел од самитот на ЕУ во Ереван, што ја налути Москва.

Помошникот на Путин, Јуриј Ушаков, инсистира дека пократкиот список на гости е одраз на одлуката на Москва да не испраќа покани.Но, оптиката е помалку од идеална; само словачкиот премиер Роберт Фицо ќе помогне да се одржи наративот на Путин дека Русија предводи алтернативна, глобална сила на американската хегемонија, иако дури и тој рече дека ќе ја прескокне самата парада.

Еден маж на средна возраст праша гласно за време на анкетата на улиците во Москва од страна на рускиот медиум Сотавижн: „Земјата трпи порази на сите фронтови. Па што слават тие [руските лидери]?“

Двобој за прекин на огнот

Во последен обид да го заштити својот главен национален празник, руското министерство за одбрана објави дводневен прекин на огнот што започнува на 8 мај. Украина одговори на тоа со сопствен прекин на огнот на неопределено време два дена претходно, тестирајќи ја вистинската посветеност на Русија на мирот. Но, откако Москва одговори со уште еден бран смртоносни напади врз украинските градови, Зеленски се закани дека ќе „одговори симетрично“. Русија, пак, вети дека ќе го погоди центарот на Киев ако ги таргетира прославите. Карактеристично е што за прв пат по години, на ниту еден странски новинар нема да му биде дозволено да присуствува на московската парада, веројатно за да се обезбеди контрола врз наративот доколку нешто тргне наопаку.

Во обид да го заштитат главниот град, повеќе од 40 инсталации за воздушна одбрана наводно се пренасочени кон Москва, оставајќи ги другите делови од Русија поизложени, нешто што Украина би можела потенцијално да го искористи. Но, дури и ако прославите на Денот на победата во Русија се одржат без инциденти, Украина можеби веќе постигна дел од својата цел: да ги наруши животите на обичните Руси со надеж дека ќе почнат да ги доведуваат во прашање приоритетите на нивното раководство.

„Владимир Владимирович ја доби идејата да го прослави [Денот на победата] на величествен начин“, изјави друг жител на Москва за Sotavision, во редок случај на јавна критика кон рускиот претседател.

„Но, нешто тргна наопаку. Можеби нешто треба да се поправи во суштината“, рече тој.

Последните недели медиумите, исто така, се наполнија со сугестии за растечки поделби со елитата, вклучително и со наведувањето дека долгогодишниот поранешен министер за одбрана Сергеј Шојгу, сега секретар на Советот за безбедност на Путин, е „поврзан со ризикот од државен удар“.

Неколку аналитичари беа скептични во врска со наводниот разузнавачки извештај, но многумина велат дека низата неодамнешни случувања сугерираат она што Александар Баунов од Центарот Карнеги Русија Евроазија со седиште во Берлин го спореди со промена на воздухот.

„Целиот државен апарат, медиумите, владата, парламентот, црквата и разузнавачките агенции сè уште се обидуваат да го решат истиот проблем: да ја сокријат грешката на Путин од 2022 година, но станува полошо“, напиша Баунов. „Путин ја губи својата магија. Власта останува неподелена во неговите раце, но магијата на моќта бледнее“.

„Ништо од ова не може да се сфати како најавување на претстојниот крај на владеењето на Путин“, напиша авторот и аналитичар Марк Галеоти во iPaper кон крајот на минатиот месец.

„Наместо тоа“, напиша тој, „тоа покажува колку е потребен сè поголем напор за одржување на статус кво, а еден од неговите најголеми адути – личниот авторитет на Путин – е во опаѓање“.(Политико и други)