Ден пред историската средба со Трамп, Путин ја тестира новата нуклеарна ракета „Буревестник“?

Се чини дека Русија се подготвува да ја тестира својата нова крстосувачка ракета со нуклеарен погон, која може да носи и нуклеарна боева глава, објави Ројтерс, повикувајќи се на двајца американски истражувачи и западен безбедносен извор.

Сето ова се случува додека рускиот претседател Владимир Путин се подготвува за утрешните разговори за Украина со американскиот претседател Доналд Трамп, кои ќе се одржат во Алјаска.

Џефри Луис од Институтот за меѓународни студии „Мидлбери“ во Калифорнија и Декер Евелет од истражувачката организација CNA во Вирџинија дојдоа до заклучоците независно, анализирајќи сателитски снимки од „Планет Лабс“ направени во последните недели до вторник.

Според нивните проценки, фотографиите покажуваат зголемена активност на тест-полигонот Панково на архипелагот Нова Земја во Баренцовото Море – вклучувајќи зголемен број персонал и опрема, како и бродови и авиони поврзани со претходните тестови на ракетата 9M730 „Буревестник“. „Гледаме огромни количини опрема што пристигнуваат за поддршка на операциите, како и движење на местото на лансирање“, рече Луис.

Западен безбедносен извор, кој зборуваше под услов да остане анонимен, потврди дека Русија се подготвува за тестот. Луис процени дека тој би можел да се одржи оваа недела, што би можело да го засени самитот меѓу Путин и Трамп во Алјаска. Белата куќа не коментираше за можноста за тест, а Пентагон, ЦИА и руското Министерство за одбрана одбија да коментираат.

Путин претходно изјави дека оружјето, означено од НАТО како SSC-X-9 Skyfall, е „непобедливо“ за сегашните и идните системи за ракетна одбрана, со практично неограничен дострел и непредвидлива патека на лет.

Луис, Евелет и двајца експерти за контрола на оружјето велат дека ракетата добила дополнително значење за Москва откако Трамп го објави развојот на американскиот одбранбен систем „Златна купола“ во јануари. Но, многу експерти се сомневаат дека „Буревестник“ би можел да пробие одбрана и предупредуваат дека ќе испушта зрачење за време на летот.

Според Иницијативата за нуклеарна закана, ракетата досега има лоша евиденција – од 13 познати тестови, само два биле делумно успешни.

Евелет и Луис велат дека снимката покажува стотици контејнери, опрема и персонал како пристигнуваат од крајот на јули. Два специјализирани авиони опремени со радар се стационирани на воениот аеродром Рогачево од средината на јули, а најмалку пет бродови поврзани со претходни тестови се во пристаништето. Шестиот брод, товарниот брод „Териберка“, беше на пат кон Новаја Земја во вторник.

Норвешката војска потврди за Ројтерс дека Баренцовото Море е „клучна локација за тестирање на руски ракети“ и дека се забележани знаци на подготовка, но не потврди за какво оружје станува збор.

Кон крајот на јули, засолништето што го штити лансерот за „Буревестник“ на местото на тестирање беше преместено напред-назад, што истражувачите го гледаат како јасен знак за непосреден тест. Снимките од 7 август покажуваат отворен фрлач, контејнери, кран и хеликоптер. „Подготовките се во полн ек“, рече Луис.