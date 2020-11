Демонстрации, судири со полицијата, запалено американско знаме кај Белата куќа

Неколку стотици луѓе се собраа недалеку од Белата куќа, на таканаречениот плоштад „Животот на црнците е важен“. Според наводите на енкои медиуми, дошло до судир со полицијата.

Се наведува дека едно лице е уапсено.

Британски „Сан“ пренесува дека полицијата се судрила со учесниците на протестот и со демонстрантите од организацијата Антифа пред Белата куќа, откако некои од нив рекле дека ќе останат тука со недели ако Доналд Трамп повторно биде избран за претседател на САД.

Tempers are flaring at Black Lives Matter Plaza in Washington, DC. A BLM activist says flying the American flag disrespects the memory of black people who were killed by police. #Vote2020 ⁦@realDonaldTrump⁩ #ElectionNight #BLMPlaza #TrumpBiden2020 pic.twitter.com/OjF3neV6qe

