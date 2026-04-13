Демократите и некои републиканци го слават поразот на Орбан. Маск: Сорос ја презеде Унгарија

Американските демократи вчера го прославија изборниот пораз на унгарскиот премиер Виктор Орбан, додека сојузниците на претседателот Доналд Трамп и републиканците имаа мешани реакции на заминувањето на политичарот што го поддржуваше Трамп.

Трамп отворено го поддржа Орбан пред гласањето, дури и кратко разговараше по телефон минатата недела на предизборен митинг во Унгарија, за време на посетата на американскиот потпретседател Џ.Д. Венс. Но, Орбан ја изгуби власта по 16 години, бидејќи Унгарците гласаа во рекорден број за проевропскиот курс предводен од неговиот централно-десничарски противник, Питер Маѓар.

Американските пратеници од двете главни партии му честитаа на Унгарците за победата. Некои демократи го протолкуваа поразот на Орбан како предвесник на она што го очекуваат на среднорочните избори во САД во ноември. „Обрни внимание, Доналд Трамп. Самопрогласените диктатори ќе ја изгубат поддршката порано или подоцна“, рече лидерот на малцинството во Сенатот, Чак Шумер.

„Унгарците го отфрлија злонамерното влијание на Путин“

„Крајнодесничарскиот авторитарен Виктор Орбан ги загуби изборите. Трамповите подлизурковци и MAGA екстремистите во Конгресот се следни на ред во ноември“, рече лидерот на малцинството во Претставничкиот дом, Хаким Џефрис.

Републиканците како што е американскиот сенатор Роџер Викер ги протолкуваа резултатите од унгарските избори како отфрлање на рускиот претседател Владимир Путин, со кого Орбан негува добри односи со години.

Викер, републиканец од Мисисипи кој претседава со Комитетот за вооружени сили на Сенатот, рече дека резултатите покажуваат дека унгарскиот народ го отфрлил „злонамерното влијание на Владимир Путин“ и „ја одредил својата иднина“.

„Организацијата на Сорос ја презеде Унгарија“

Самиот Трамп не ги спомена унгарските избори, дури и додека ги изразуваше своите ставови за разни други теми преку објави на социјалните мрежи, телевизиско интервју и кратка средба со новинарите. Но, неколку негови сојузници, како што е технолошкиот могул Елон Маск, се жалеа на резултатите од унгарските избори.

„Организацијата на Сорос ја презеде Унгарија“, напиша Маск на својата платформа X. Милијардерот финансиер и голем донатор на демократите Џорџ Сорос, унгарски имигрант во Соединетите Држави, долго време е мета на критики од многу конзервативци.

Трамп минатата недела изјави дека економски ќе ја поддржи Унгарија ако Орбан победи

Орбан е во конфликт со Европската Унија околу голем број прашања, вклучувајќи ја и војната на Русија во Украина. Неговата самопрогласена „нелиберална демократија“ ги отсликува политиките што ги промовира Трамп, вклучувајќи го силниот став против имиграцијата, непријателството кон глобалните институции и нападите врз медиумите и универзитетите.

Орбан беше првиот европски лидер кој го поддржа Трамп за време на неговата претседателска кампања во 2016 година. Трамп минатата недела изјави дека неговата администрација е подготвена да „ја искористи целосната економска моќ на Соединетите Држави за да ја зајакне унгарската економија“ ако Орбан победи.