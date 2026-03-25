Демократ победи на специјалните избори во Флорида каде што живее Трамп

Демократката Емили Грегори победи на специјалните избори во Флорида во вторникот, со што го презеде државниот законодавен округ каде што се наоѓа Мар-а-Лаго, имотот во Палм Бич, кој претседателот Доналд Трамп го смета за свое живеалиште.

Претседателот го поддржа ривалот на Грегори, Џон Мејплс. Во објава на социјалните мрежи во понеделникот, тој ги повика гласачите да излезат, велејќи дека Мејплс е поддржан „од толку многу мои пријатели од округот Палм Бич“.

Демократите, исто така, тесно извојуваа тесна победа во Тампа за место во сенатот на државата, кое до минатиот август го држеше вицегувернерот на Флорида.

Демократите ја прославија победата како последен знак дека гласачите се свртуваат против Трамп и републиканците пред среднорочните избори во ноември. Вторникот беше последниот во низата неверојатни победи на специјалните избори низ целата земја откако Трамп се врати во Белата куќа пред повеќе од една година.

Округот претходно го претставуваше Мајк Карузо, републиканец кој поднесе оставка за да стане функционер на округот Палм Бич. Карузо победи со 19 процентни поени во 2024 година.

Излезноста и поддршката привлекоа внимание, а набљудувачите ја забележаа важноста на оваа промена во област со висок профил. „Ако Мар-а-Лаго е ранлив, замислете што е можно овој ноември“, рече Хедер Вилијамс, претседателка на Комитетот за законодавна кампања на Демократската партија. Таа рече дека трката во вторник е 29-то место што демократите го одзедоа од контролата на републиканците откако Трамп ја презеде функцијата.

„Цените на бензинот растат, цените на прехранбените производи се зголемени, а семејствата не можат да преживеат – јасно е дека гласачите се презаситени од републиканците“, рече Вилијамс.

Со речиси сите преброени гласови, Грегори водеше со 2,4 процентни поени, или 797 гласови.

Грегори е сопственичка на фитнес компанија која работи со бремени жени и жени по породувањето и никогаш претходно не се кандидирала за изборна функција.

Демократите постигнаа неколку значајни победи во Флорида контролирана од републиканците. Во декември, Ајлин Хигинс ја доби трката за градоначалник на Мајами, првпат демократ да го води градот по речиси три децении.

Подалеку на запад во Тексас, демократот Тејлор Ремет победи во еден сигурен републикански округ во државниот сенат на специјалните избори во јануари.

Трка во Тексас ги енергизираше демократите кои очајно бараа знаци на моментум откако беа блокирани во Вашингтон. Но, победата во дворот на Трамп ги остави особено расположени.

„Непосредните соседи на Доналд Трамп испратија кристално јасна порака: Тие се бесни и подготвени за промени“, рече претседателот на Демократскиот национален комитет, Кен Мартин.

Трамп гласаше по пошта на изборите во вторник и неговото гласачко ливче беше преброено, покажуваат евиденциите на гласачите во округот Палм Бич. Тој избра гласачко ливче по пошта и покрај тоа што јавно го критикуваше методот на гласање како извор на измама и го притискаше Конгресот да ја ограничи практиката. (АП)